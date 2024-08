Gossip TV

Fedez trasportato d'urgenza in ospedale: arrivano le prime parole del rapper

di Maria Castaldo 03 agosto 2024 10

Lo staff di Fedez ha pubblicato un messaggio in cui avvertiva i fan che il rapper è stato colpito da un malore mentre era in volo per raggiungere Gallipoli ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. Pochi minuti fa, Fedez ha pubblicato un aggiornamento, ringraziando lo staff medico