Fedez ricoverato in ospedale per un'emorragia interna: lo sfogo sui social

Fedez ha condiviso sui social diverse stories in cui si mostra in un letto d'ospedale. Stando a ciò che ha raccontato il rapper, è stato ricoverato a causa di un'emorragia interna. Ecco cosa è successo.

Con una storia su Instagram, Fedez ha rivelato ai followers di essere stato nuovamente ricoverato in ospedale, a causa di un'emorragia interna. Nelle stories successive, il rapper ha ringraziato i medici del Policlinico di Milano per essersi presi cura di lui e aver capito in tempo cosa stava succedendo.

Fedez ricoverato in ospedale per un'emorragia interna: ecco come sta ora

Notte turbolenta per Fedez: l'ex marito di Chiara Ferragni, infatti, è stato ricoverato nuovamente in ospedale per un'emorragia interna. Su Instagram, Fedez ha condiviso uno scatto in cui è ritratto disteso in un letto del Policlinico di Milano e in cui scherza citando la canzone Another One di Dj Khaled. Solo fino a poche ore fa, il rapper si era mostrato al lavoro e sembrava procedere tutto per il meglio, ma a distanza di un mese dall'ultimo ricovero in ospedale, Fedez è tornato a star male.

A metà giugno, infatti, si era assentato sui social per qualche giorno, per poi riapparire e raccontare di essere stato ricoverato per problemi di salute. La sua condizione lo aveva portato a un periodo di riposo, che non gli aveva permesso di esibirsi al Tim Summer Hits, evento per cui era atteso insieme a Emis Killa.

Nelle stories Instagram, Fedez ha fatto riferimento al precedente ricovero, dichiarando "Sono tipo Dj Khled quando dice 'another one', ma con le emorragie in interno'" e mostrandosi con una mano a coprire il volto, mentre con l'altra fa il segno della vittoria, disteso in un letto d'ospedale. Nelle stories successive ha poi pubblicato un frammento di un nuovo pezzo a cui stava lavorando e che ironicamente parlava di "buchi allo stomaco" e ancora un rignraziamento ai medici del Policlinico di Milano per aver compreso cosa stava succedendo:

"Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna"

Fedez in ospedale: la frecciatina lanciata sui social non passa inosservata

Tuttavia, neppure l'emorragia interna che lo ha costretto a un ricovero forzato e improvviso ha spento la vena polemica di Fedez. Dopo aver ringraziato i medici per il loro aiuto e professionalità, il rapper ha lanciato una frecciatina in un'altra storia Instagram che ha lasciato perplessi e dubbiosi. A chi si stava riferendo?

Nel messaggio postato su Instagram, Fedez dichiara che alcune persone è meglio perderle che trovarle, soprattutto, se in certe circostanze:

"È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle"

Non è chiaro a chi faccia riferimento il rapper: potrebbe trattarsi di una frecciatina a qualcuno a lui molto vicino, ma che è venuto meno in queste ore per lui così difficili. Quando a ottobre del 2023 venne ricoverato per un'ulcera che gli richiese oltre una settimana di permanenza in ospedale e diverse trasfusioni, Fedez poteva contare sulla presenza di Chiara Ferragni, che ringraziò con un tenero post.