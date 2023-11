Fedez risponde a un commento: "Perché Chiara Ferragni ha scelto te?"

Gossip TV

Non si è irritato né scomposto il rapper, quando un follower gli ha chiesto come ha fatto Chiara Ferragni a scegliere lui. La risposta di Fedez.

La coppia italiana più famosa sui è social è quella composta senza ombra di dubbio da Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez. Dopo un fidanzamento, è arrivata nel 2017 la proposta di matrimonio all'Arena di Verona a cui sono seguite le nozze organizzate in Sicilia, precisamente a Noto. Sappiamo bene cosa accade in casa loro, con i due figli Leone e Vittoria, rispettivamente 5 e 2 anni, grazie alle tonnellate di video e post in cui condividono molto del loro mondo privato.

Perché Chiara Ferragni ha scelto Fedez? Risponde lui

Durante una diretta Instagram, Fedez ha risposto ironicamente a un commento di un follower che ha avuto l'impulso di provocare il rapper con una battuta. L'utente ha scritto queste parole, palesemente in cerca di divertimento:

Non si capisce infatti come lei abbia fatto a scegliere te ahahahahah poteva avere dei figoni pazzeschi ahahahah

Fedez non si è scomposto per nulla, non si è irritato, e ha ribattutto con una certa ironia: