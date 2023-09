Fedez, prime parole dall’ospedale: "Ho avuto un’emorragia interna"

Gossip TV

Ieri sera, Fedez è stato ricoverato in chirurgia all'ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano in codice rosso.

Fedez: "Due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”

Dopo le ultime ore, in cui sono susseguite notizie, aggiornamenti e a tanta apprensione, il marito della Ferragni ha condiviso un post in cui ha riferito delle sue condizioni di salute e ha ringraziato lo staff medico e tutti coloro che lo hanno soste tenuto con parole d'affetto:

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandato perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”. ha scritto. Anche Chiara Ferragni rientrata prima del previsto da Parigi, dove si trovava per la settimana della moda, ha condiviso una storia Ig, con un cuore.

Questa mattina, il Corriere della Sera aveva riferito che Fedez era stato stato ricoverato d'urgenza per "essere sottoposto ad alcuni accertamenti" . Chiara Ferragni ha fatto ritorno immediato in Italia pubblicando una storia in cui ha rivelato di essere su un aereo per ritornare a Milano, insieme all'amica Chiara Biasi. Anche Mr Marra, questa mattina, amico di Fedez e collega del podcast Muschio Selvaggio, ha chiesto ai fan un pensiero da dedicare al rapper senza aggiungere ulteriori dettagli.