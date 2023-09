Fedez ricoverato in ospedale, Chiara Ferragni rientra a Milano: "Mandategli un abbraccio"

Gossip TV

Fedez è stato ricoverato d'urgenza in ospedale, tanto che Chiara Ferragni è rientrata a Milano da Parigi in tutta fretta. Cosa sta succedendo?

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Fedez è stato ricoverato in ospedale d'urgenza, tanto che sua moglie, l'influencer Chiara Ferragni è rientrata in tutta fretta dalla Parigi Fashion Week a Milano, per raggiungere il marito.

Fedez ricoverato, Chiara Ferragni rientra in tutta fretta dalla Parigi Fashion Week

Il quotidiano ha svelato che il rapper è stato ricoverato per "essere sottoposto ad alcuni accertamenti", provocando il rientro in fretta e furia della moglie, l'influencer Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale, infatti, poche ore fa ha pubblicato una storia in cui ha rivelato di essere su un aereo per ritornare a Milano, insieme all'amica Chiara Biasi. Lo scatto della storia mostra le mani delle due amiche intrecciate e un messaggio di Chiara Ferragni per la Biasi che svela quanto le sia stata di aiuto e supporto nella situazione:

"Alle migliori amiche che saltano sul primo aereo con te quando hai un'emergenza"

Da quando è atterrata a Milano, tuttavia, l'imprenditrice digitale si è chiusa in un silenzio ermetico, facendo preoccupare ulteriormente i fan dei Ferragnez. Anche Mr Marra, amico di Fedez e collega del podcast Muschio Selvaggio, ha chiesto ai fan un pensiero collettivo per il cantante:

"Comunque, mandate un abbraccio a Fedez in chat, non dico altro"

Al momento, da parte della coppia si mantiene il riserbo completo sulla questione. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire cosa sta succedendo.