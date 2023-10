Fedez, parla il padre del rapper: "Come sta mio figlio"

Gossip TV

Fuori dall'ospedale Fatebenefratelli sono stati intercettati i genitori di Fedez, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi.

Lo scorso giovedì 28 settembre, Fedez è stato ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli a Milano, in seguito ad un'emorragia interna causata da due ulcere. Il marito di Chiara Ferragni aveva rassicurato e ringraziato tutti con un Ig Stories postata su Instagram e nella giornata di ieri erano previste le due dimissioni.

Parlano i genitori di Fedez, il padre Franco Lucia e la madre Annamaria Berrinzaghi

Domenica, tuttavia, ci sono state ulteriori complicazioni e il 33enne milanese ha subito un nuovo intervento a seguito di una nuova emorragia. Sono ore di apprensione e si attendono aggiornamenti medici che possano rassicurare i tanti fan del rapper. Raggiunti fuori dalla struttura ospedaliera, i genitori di Fedez, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi hanno rilasciato alcune brevi dichiarazioni in merito alla condizioni di salute del figlio.

"Sta un po’ meglio, grazie", ha dichiarato il padre Franco Lucia che alla domanda su come stia lui ha risposto "io devo stare bene per forza", la madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha poi aggiunto: "Sta un po’ meglio. Così così". La moglie Chiara Ferragni si è attualmente trincerata in silenzio stampa e si attendono notizie in merito all'ultimo intervento a cui si è dovuto sottoporre.

Intanto, la questione Fedez in Rai continua a tenere banco ed accendere polemiche. Dopo la notizia che per il rapper ci sia un veto a Piazza Mazzini tanto che è saltata la sua intervista a Belve, decisione che la Fagnani ha dichiarato di non condividere, a rompere il silenzio è stato l’amministratore delegato della tv di Stato, Roberto Sergio.

"Io auguro a Fedez, anche e soprattutto oggi, - ha dichiarato l'ad della Rai -una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa, strumentalmente, durante il suo ricovero. Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata ad una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il Primo maggio che per l’ultimo Sanremo, e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno"