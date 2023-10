Francesca Fagnani commenta il no della Rai alla partecipazione di Fedez a Belve: "Non sono d'accordo con..."

Gossip TV

La giornalista e conduttrice di Belve commenta il no della Rai alla partecipazione di Fedez nel programma. Ecco cosa ha detto.

Francesca Fagnani ha deciso di commentare la decisione della Rai di bloccare l'ospitata di Fedez a Belve, il programma condotto dalla giornalista su Rai2.

Francesca Fagnani commenta la decisione della Rai: "Non condivido questa scelta, ma..."

Si sono nelle ultime ore diffusi diversi rumors del veto che la Rai avrebbe posto alla partecipazione di Fedez a Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai2 a partire dalla scorsa settimana con due appuntamenti settimanali. Campione di ascolti in prima serata, Belve avrebbe dovuto ospitare tra i vari personaggi del mondo dello spettacolo anche il rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni.

Nei giorni scorsi, Fedez è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a causa di un'emorragia interna causata dalla presenza di alcune ulcere: una notizia che lo stesso rapper ha voluto condividere con i fan e a cui sono seguiti ulteriori chiarimenti da parte del medico che l'ha operato. Per il cantante è stato prescritto riposo assoluto, ragion per cui tutti gli impegni lavorativi, compresa la sua presenza a Belve o il suo ruolo da giudice di X Factor, saranno rimandati a data da destinarsi. Al di là, tuttavia, della sua salute e del riposo che essa richiede in questo momento, la Rai ha deciso di porre un veto alla presenza del rapper in un programma della tv di Stato.

A riportare la notizia è stato TvBlog, che ha riferito che dietro la scelta dell'azienda si cela il desiderio di non associarsi al cantante, soprattutto, dopo ciò che è avvenuto al concerto del 1° maggio e durante lo scandalo del bacio con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston all'ultima edizione del Festival di Sanremo. A confermare che la Rai ha in effetti vietato la presenza di Fedez nel programma è stata la sua conduttrice, la giornalista Francesca Fagnani. Con una storia su Instagram, infatti, Fagnani commenta così la decisione dell'azienza:

"L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione, né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così"