Fedez, paparazzato con Taylor Mega: le foto insieme

Il settimanale Chi, in edicola oggi, ha immortalato Fedez in compagnia della super sexy influencer friulana Taylor Mega per la quale sembra che il rapper avesse un debole. I due sarebbero buoni amici o qualche di più bolle in pentola?

Fedez avvistato in compagnia di Taylor Mega

Non è dato sapere. Federico Lucia è stato sorpreso in compagnia dell'ex di Tony Effe. Il settimanale "Chi" ha infatti fotografato la coppia mentre usciva da un rinomato ristorante di Milano insieme a Leonardo Maria Del Vecchio e la sua fidanzata. Tutti insieme si sono poi diretti verso la residenza del famoso imprenditore.

“Sarà un caso o vogliono metterci il carico? Nelle foto esclusive di queste pagine vediamo Fedez intento a godersi la dolce vita notturna meneghina in compagnia di una coppia di amici e di una bionda, che però non è la modella francese Garance Authié. È invece Taylor Mega, ossia la ex del rapper Tony Effe, che di Fedez era amico e ora lo è molto ma molto meno, e che tre settimane fa avevamo fotografato mentre faceva serata con Chiara Ferragni. In questa occasione il rapper e l’influencer non sono da soli, con loro ci sono Leonardo Maria Del Vecchio e la compagna Jessica Michel Serfaty”.

Che Fedez avesse da tempo una certa simpatia per la Taylor era stato già spifferato dal settimanale Diva e Donna e dal sempre ben informato portale di Dagospia che aveva rivelato che per il rapper l'influencer era un sorta di chiodo fisso. In tutto ciò dove e come si colloca la presunta nuova fiamma (ancora non confermata ufficialmente) Garance Authié'? Fedez è stato avvistato molte volte con la giovane modella francese e anche in atteggiamenti abbastanza intimi. E, come se non bastasse, sembra che Chiara Ferragni, ex compagna del rapper, è stata vista a cena con l'ex di Taylor, Tony Effe, suscitando il commento ironico della Mega di che ha scritto “Pensati ridicola”, un chiaro riferimento al suo “Pensati libera” di Sanremo.