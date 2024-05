Fedez avrebbe una cotta per Taylor Mega: "Parla sempre di lei agli amici"

Gossip TV

Lo scoop di Dagospia: il rapper milanese Fedez, fresco di rottura da Chiara Ferragni avrebbe puntato all'influencer originaria di Udine e bionda super sexy, Taylor Mega

Il rapper milanese Fedez, fresco di rottura da Chiara Ferragni, avrebbe puntato all'influencer originaria di Udine e bionda super sexy, Taylor Mega. A riferirlo, il sempre ben informato portale di Dagospia. “Fedez in privato con i suoi amici parla sempre di Taylor Mega. Che cosa bolle in pentola?”, riporta in un flash il sito di Roberto D'Agostino.

Le speculazioni su un possibile interesse di Fedez per Taylor Mega stanno alimentando il gossip. La loro eventuale relazione potrebbe diventare uno degli argomenti più chiacchierati nei prossimi mesi. Se le voci si rivelassero fondate, il loro legame potrebbe attirare ancora più attenzione mediatica su entrambi.

Questa mattina, l’amica di Fedez indicata da molti come il possibile motivo della rissa con Cristiano Iovino nonché come nuova presunta sua ultima fiamma, Ludovica Di Gresy al Messaggero , ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento con Fedez. Ludovica ha voluto sottolineare che le loro interazioni sono state sempre pubbliche e in gruppo, rafforzando l'idea che non ci sia nulla di più di una semplice amicizia tra di loro.

Queste le dichiarazioni della ragazza al quotidiano:

"Sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco». Dice di non avere idea di chi sia quella ragazza. Non penso che la causa della litigata sia stata una ragazza, e sicuramente io non c’entro. Non so perché abbiano discusso e non mi interessa. Iovino non l’ho mai visto in vita mia. È assurdo che Procura e stampa mi abbiano messo in mezzo senza neanche avere la certezza che fossi lì"

Chi è Taylor Mega?

Taylor Mega, all'anagrafe Elisia Todesco, è una famosa influencer e modella italiana, nata il 31 ottobre 1993 a Carlino, in provincia di Udine. La sua notorietà è cresciuta notevolmente grazie alla sua attività sui social media, in particolare su Instagram, dove vanta milioni di follower che seguono quotidianamente i suoi aggiornamenti e le sue iniziative. Taylor Mega ha iniziato la sua carriera come modella, lavorando per diversi marchi di moda e partecipando a campagne pubblicitarie. Oltre alla sua attività online, Taylor ha partecipato a diversi programmi televisivi italiani. È stata concorrente del reality show "Grande Fratello VIP" e ha preso parte a "L'Isola dei Famosi", dove ha ulteriormente consolidato la sua popolarità. Inoltre, ha fatto diverse ospitate nei talk show di Barbara d’Urso, dove ha spesso discusso di vari aspetti della sua vita personale e professionale. La Mega è anche un'imprenditrice. Ha lanciato una linea di costumi da bagno e altri prodotti di moda. In passato si è parlato di alcuni sui flirt, mai confermati, tra cui il cantante Tony Effe della Dark Polo Gang e il rapper Sfera Ebbasta.