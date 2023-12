Fedez infuriato sui social per le minacce al figlio Leone: "Vi spacco il c***, infami"

Gossip TV

Fedez è tornato a sfogarsi sui social a causa delle minacce che ha ricevuto il figlio Leone. Ecco cosa è successo.

Spesso, gli haters non si fermano davanti a nulla e colpiscono anche i bambini con le loro crudeltà: è quello che è successo a Fedez che si è trovato a rispondere sui social alle minacce rivolte al figlio Leone.

Fedez, il figlio Leone vittima di minacce online. La reazione furiosa del rapper!

Oggi pomeriggio, il rapper ha deciso di prendere la parola sui social e di affrontare le minacce rivolte al figlio di 5 anni, Leone, verso cui diversi utenti hanno rivolto parole molto pesanti e crudeli. Fedez ha svelato che prenderà provvedimenti legali contro alcuni di questi individui, denunciandoli e questi dovranno rispondere delle loro azioni di fronte alla legge.

Il piccolo è stato protagonista di una delle ultime partite di calcio della squadra del cuore, il Milan, ed era in campo insieme ad altri bambini: su X si sono sprecati i commenti crudeli verso di lui e Fedez ha deciso di rispondere, accusando direttamente questi leoni da tastiera:

"Cari amici del Twitter Calcio, lo so che vi state crogiolando perché pensate: "Ho augurato un tumore a un bambino di 5 anni, non possono farmi niente perché non costituisce reato'. Tranquilli, a me interessa solo sapere chi siete, il vostro nome e cognome. Voi sapete chi sono, dove abito, sapete tutto di me, io non mi nascondo dietro un nickname, mi assumo tutte le responsabilità di quello che faccio. Voi no, ed è giunta l'ora che diventi così anche per voi. Credete che non ci riesca? Ve lo giuro sulle cose che ho più care nella mia vita: vi spacco il cu***, ve lo spacco quel cu** di mer**. Conigli infami che non siete altro. A presto."

Il rapper, che di recente è stato ospite di Mara Venier a Domenica In per parlare di salute mentale e depressione, ha promesso che ci saranno dei provvedimenti seri e ha incoraggiato di nuovo i soliti haters a dirgli le cose in faccia, invece che nascondersi dietro una tastiera e uno schermo:

"Io ci metto la faccia, ho chiesto scusa e ho cercato di rimediare. Voi no, ed è giusto che iniziate anche voi a farlo."