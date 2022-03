Fedez in ospedale, il gesto commovente dei bambini del reparto pediatria

Gossip TV

Fedez si commuove per il regalo inaspettato ricevuto in ospedale durante la convalescenza.

Si è sottoposto ad un intervento d’emergenza dopo aver scoperto neppure una settimana prima la notizia che avrebbe potuto cambiare la sua vita per sempre. Fedez ha coinvolto i fan nel suo difficile cammino, mostrandosi in ospedale dopo la rimozione del tumore al pancreas, per poi condividere in lacrime un gesto dolcissimo da parte dei bambini ricoverati nel reparto pediatria del San Raffaele a Milano.

Fedez e il gesto bellissimo dei bambini di pediatria

Da quando ha annunciato di dover intraprende un percorso duro ed emotivamente destabilizzante, in seguito alla diagnosi di un male raro che l’ha colpito senza dare spazio alle riflessioni a lungo termine, Fedez ha deciso di condividere con i suoi numerosi fan su Instagram ciò che sta vivendo in prima persona e in famiglia, supportato dalla moglie Chiara Ferragni. Fedez ha raccontato di essere stato operato al pancreas, dove i medici hanno dovuto rimuovere un tumore raro che rischiava di compromettere per sempre il cantante.

Ora, il marito di Chiara si trova ancora in ospedale per la riabilitazione e trascorre le giornate in attesa di poter tornare alla normalità, dando forza a tutti coloro che stanno vivendo un periodo simile e non riescono a trovare il coraggio di combattere contro le proprie paure. Poche ore fa, il rapper ha deciso di condividere una Ig Stories bellissima che riguarda un regalo ricevuto dai bambini, ricoverati nel reparto pediatria dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Fedez ha mostrato un biglietto, senza riuscire a nascondere la forte emozione per questo gesto: “Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi! Con affetto… Disumano!”, hanno scritto i bambini, facendo riferimento all’ultima fatica musicale del cantante.