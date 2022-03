Fedez rompe il silenzio dopo l’operazione: ''Raro tumore del pancreas, hanno dovuto…''

Gossip TV

Fedez rivela ai fan il male che gli è stato diagnosticato e come è andata l’operazione d’urgenze al pancreas.

Sono state ore difficili per i Ferragnez, travolti da una notizia inaspettata che ha messo in allarme tutti, costringendo Fedez a sottoporsi ad un intervento d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, sostenuto dalla moglie Chiara Ferragni che non l’ha mai lasciato solo. Adesso, il cantante ha deciso di raccontare la diagnosi ricevuta, felice per l’esito dell’operazione, mentre l’influencer si è sfogata con un lungo post, dopo la tensione degli ultimi giorni.

Fedez sta bene, ecco come è andata l’operazione

Sono passati solamente una manciata di giorni da quando Fedez si è mostrato in lacrime su Instagram, raccontando che i medici hanno riscontrato un grave male, che lo avrebbe portato ad intraprendere un percorso difficile. Sostenuto dalla moglie Chiara Ferragni e della loro splendida famiglia, il cantante si è sottoposto ad un intervento d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, proprio nel giorno del primo compleanno della figlia Vittoria. Tante le supposizioni, le preghiere recitate per Fedez e per i suoi cari, l’affetto che si è riversato senza fine sulle pagine social della coppia più amata del momento. Ora, a distanza di ore dopo aver ascoltato il parare dei medici, Fedez ha deciso di rompere il silenzio e svelare il male che l’ha colpito improvvisamente, capovolgendo la sua intera esistenza.

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”, ha scritto il cantante, immediatamente sommerso di auguri di pronta guarigione.

Anche Chiara ha postato una foto con il marito prima dell’operazione, lasciando andare ad un lungo sfogo: “Questa foto è stata scattata lunedì pomeriggio, il giorno prima del delicato intervento chirurgico al pancreas. Eravamo terrorizzati da tutto: la sua diagnosi, l’operazione, la riabilitazione, per le nostre vite e per il futuro della nostra famiglia. L’operazione di martedì è andata bene e lui è ancora ricoverato e questo si spera che adesso sia solamente un brutto ricordo che ci ha insegnato, una volta ancora, l’importanza di vivere la vita appieno, tutti i giorni”.