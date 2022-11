Federico Fashion Style, rivelazione shock: "Bugie e doppia vita"

Gossip TV

Da giorni Federico Lauri, alias Federico Fashion Style lancia frecciatine sui social, probabilmente, contro l'ex moglie Letizi Porcu. Ma, sono emerse voci di una sua doppia vita e di bugie dette dal parrucchiere delle star. Ecco cosa è successo.

Vi abbiamo raccontato quanto difficile sia la separazione di Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, dalla moglie Letizia Porcu. Ebbene, a quanto pare, le cose non sono come sembrano. La coppia si sta separando, ma a causa di una doppia vita e di bugie che stanno per essere rivelate.

Federico Fashion Style, doppia vita e bugie nel matrimonio con Letizia Porcu

A Verissimo aveva raccontato della difficile situazione che stava vivendo, dell'importanza del valore della famiglia per lui e che con l'ex moglie Letizia Porcu, benché non ci fosse più l'affetto di un tempo, erano civili per amore della figlia piccola, Sophie. Poi, sui social era iniziata un'autentica messa in scena del suo dolore e una pioggia di frecciatine contro l'ex moglie, a quanto sembra, veniva scagliata con preoccupante frequenza.

Federico Fashion Style si era aperto, rivelando come fosse dimagrito in questo periodo, quanto la sofferenza fosse stata inaspettata e, a chi chiedeva maggiori spiegazioni su ciò che provava, rispondeva con frecciatine e insinuazioni sull'ex moglie. "Un giorno vi racconterò e lì rimarrete scioccati", aveva scritto in una storia Instagram.

Eppure, forse, scioccati lo saranno davvero i fan, quando scopriranno che il parrucchiere delle star potrebbe nascondere segreti e bugie e che sono questi ad aver portato alla fine del suo matrimonio con Letizia Porcu.

Secondo il gossip di Alessandro Rosica, l'investigatore social, la separazione tra i due coniugi sarebbe stata tutt'altro che consensuale, ma la coppia si starebbe letteralmente saltando alla gola per le pratiche del divorzio. Inoltre, la fine della storia non sarebbe da imputare a Letizia Porcu, come ha lasciato intendere Federico Lauri a Silvia Toffanin.

La colpa sarebbe della doppia vita e delle numerose bugie che raccontava il parrucchiere dei vip. Sempre Rosica racconta:

"I due, anche a seguito delle tante bugie e della vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitivamente. Letizia e Federico hanno appena smesso di seguirsi sui social e si sono bloccati ovunque."