Federico Fashion Style, la foto preoccupa i fan: "Si tratta di un crollo, ma..."

Gossip TV

L'hairstylist Federico Fashion Style, alias Federico Lauri, si è mostrato sui social in uno scatto che preoccupa i fan. Ecco cosa è successo.

L'hairstylist Federico Fashion Style si è mostrato sui social in uno scatto che ha generato molte domande e preoccupazione: come sta ora?

Federico Fashion Style, la foto con la flebo al braccio preoccupa: "Questo è solo un crollo"

Non è un periodo semplice per il parrucchiere dei vip: Federico Lauri, infatti, in autunno ha annunciato la separazione dalla compagna e madre di sua figlia, Letizia Porcu. La separazione è stata segnata da continue battaglie social, a colpi di frecciatine e polemiche su una presunta doppia vita che l'hairstylist avrebbe condotto e di cui poi Porcu si sarebbe stancata.

Sui social, in diverse occasioni, Federico Lauri ha minacciato di fare causa alle malelingue che lo diffamavano e che mettevano in pericolo anche il suo rapporto con la piccola Sophie, la figlia nata dalla relazione con Porcu. Perciò, per evitare ulteriori problemi, il parrucchiere dei vip ha deciso di fare pubblicamente coming out, a Verissimo, dove ha raccontato a Silvia Toffanin che questa scelta è scaturita dal desiderio di proteggere la sua bambina dalle cattiverie che venivano dette sul suo conto.

Dopo l'annuncio della sua omosessualità e la scoperta che Letizia si stesse rifacendo una vita con un nuovo compagno, il produttore Vincent Arena, per Federico Fashion Style si era aperto un nuovo capitolo, in cui, come aveva raccontato, la sua priorità sarebbe stata sua figlia e avrebbe fatto di tutto per continuare ad avere successo nel suo lavoro. Tuttavia, ogni volta che si mostrava sui social, l'hairstylist si mostrava visibilmente deperito, tanto da scatenare la preoccupazione dei fan. E, stando all'ultimo scatto postato sembra che la preoccupazione avesse un fondamento. Federico, infatti, ha pubblicato nelle sue stories una foto in cui si vede il suo braccio attaccato a una flebo, in un ospedale di Roma. A corredo della foto ha scritto:

"Siamo esseri umani, a tutto c'è un limite! Posso accettare tutto, ma alcune accuse gravi r inaccettabili, solo a scopo di soldi non riesco ad accettarle. Sto bene, tranquilli, è solo un crollo. Ma i crolli fanno più forti le persone!"

Nessun dettaglio sul motivo del ricovero in ospedale, ma sembra che ci fossero ancora contrasti tra Porcu e l'hairstylist. Federico è tornato a raccontarsi, dopo diverse ore e ha promesso che a tempo debito racconterà tutto:

"Quando leggerete cosa dirò, perché le cose vanno viste con i propri occhi prima di giudicare, resterete sconvolti da quello che un essere umani è disposto a fare per soldi. Quindi, tempo al tempo"