Federico Fashion Style, l'ex moglie esce allo scoperto con la nuova fiamma e lui risponde così

Gossip TV

Le vicende della separazione tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu hanno portato a una guerra sui social tra i due. Ora che la donna è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, il parrucchiere dei vip ha deciso di reagire. Ecco cosa è successo.

Federico Fashion Style non ha intenzione di cessare la sfida a colpi di frecciatine con l'ex moglie Letizia Porcu: la donna, infatti, dopo essere stata pizzicata con il nuovo compagno, ha deciso di uscire allo scoperto insieme a lui. Ma il parrucchiere dei vip non ci sta e risponde così.

Federico Fashion Style: "Doppia vita? Se non stiamo insieme, di quale doppia vita parli?"

Tutto era iniziato a Verissimo, dove Federico Lauri era stato ospite di Silvia Toffanin e aveva raccontato il calvario che stava vivendo a causa della separazione dalla moglie Letizia Porcu. Sfortunatamente, da lì la situazione era precipitata e l'artista non aveva perso tempo nel lanciare continue frecciatine all'ex, accusandola anche di non volergli far vedere la figlia Sophie.

A difendere Porcu, erano intervenuti voci vicine alla coppia e alcuni giornalisti di DavideMaggio.it, che avevano accusato Federico Fashion Style di aver condotto per anni una doppia vita.

L'hairstylist aveva risposto, all'epoca, minacciando una querela e scagliandosi ancora contro Letizia Porcu. Quest'ultima, intanto, era stata pizzicata con il nuovo compagno, il dj Vincent Arena dalla gossippara Deianira Marzano e, ora, i due sono usciti allo scoperto con un selfie pubblicato sul profilo di lei.

La reazione dell'ex marito non si è fatta attendere e, nei giorni scorsi, Federico Lauri si è rivoltato contro l'ex moglie con uno sfogo su Instagram:

"Ti è caduta la maschera! Beccata! Vita parallela? In primis vita parallela è quando uno sta insieme a una persona, se non stavamo insieme da tre anni, di quale vita parallela parli? Forse, ti facevano comodo i soldi e ti stavi zitta, ma io zitto non sto più."