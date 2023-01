Letizia Porcu, ex moglie di Federico Fahion Style avvistata con un nuovo compagno

Gossip TV

Letizia Porcu, ex moglie di Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, è stata paparazzata in compagnia di un uomo. Ecco di chi si tratta.

Letizia Porcu, ex moglie del parrucchiere dei vip Federico Lauri, è stata vista con un nuovo compagno. Dopo le controverse vicende che hanno segnato la fine del suo matrimonio, di lei non si era avuto più notizie, ma finalmente la donna sembra aver ritrovato la serenità.

Letizia Porcu, dopo il divorzio da Federico Lauri ha un nuovo amore

L'annuncio della separazione tra Letizia Porcu e Federico Fashion Style è stata segnata da frecciatine, sfoghi sui social, soprattutto da parte del parruchciere delle star. Ospite a Verissimo, infatti, Federico Lauri aveva raccontato a Silvia Toffanin di essere venuto a conoscenza della decisione dell'ex moglie di separarsi dai social, dove Letizia aveva postato una dichiarazione in cui rivelava le sue intenzioni.

L'artista si era mostrato, in seguito, visibilmente dimagrito sui suoi profili, a causa di tutto lo stress che stava vivendo: nonostante avesse ammesso che la storia con Porcu era terminata già da tre anni, i due erano rimasti insieme per il bene della figlia Sophie. E, proprio la figlia è stata la causa dei maggiori scontri tra i due. Infatti, Federico Lauri ha rivelato che Letizia Porcu gli impediva di vedere la figlia e aveva stabilito degli orari di visita e di telefonate per lui.

Dichiarazioni molto forti, poi smentite da Alessandro Rosica, che raccontava, invece, una storia completamente diversa: Letizia Porcu aveva iniziato a lavorare lontana dai saloni di Federico Fashion Style e per comodità aveva dato all'ex marito degli orari di visita, inoltre, Federico Lauri aveva trascorso del tempo con la piccola Sophie durante una crociera. Inoltre, il giornalista aveva accusato il parrucchiere di condurre una doppia vita.

L'ultimo gossip, fornito da Deianira Marzano, vede Letizia Porcu in compagnia di un uomo, il dj Vincent Area. A quanto pare, i due si sono conosciuti in un parco divertimenti e la loro storia da allora prosegue senza intoppi. L'avvistamento della nuova coppia è avvenuto a Piazza del Popolo a Roma, dove un utente avrebbe riconosciuto la coppia e rivelato i dettagli a Marzano.