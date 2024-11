Federica Pellegrini su Angelo Madonia: "Si girava a guardare Sonia Bruganelli, atteggiamento che mi stava sulle balle"

Gossip TV

Questa sera, a Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegnerà il celebre Tapiro d’oro a Federica Pellegrini che ha parlato del suo percorso a Ballando con le Stelle insieme al ballerino Angelo Madonia, recentemente escluso dal cast.

Questa sera, a Striscia la notizia (in onda su Canale 5 alle ore 20.35), Valerio Staffelli consegnerà il celebre Tapiro d’oro a Federica Pellegrini. Il riconoscimento, ironico ma significativo, arriva dopo la controversa decisione della produzione di Ballando con le Stelle di escludere il suo partner di ballo, Angelo Madonia, dal programma. Una scelta che ha scosso il pubblico e generato discussioni, sia dentro che fuori dallo studio televisivo.

Federica Pellegrini, ricevendo il tapiro d'oro a Striscia la Notizia, ha commentato i comportamenti di Angelo Madonia

Durante l’incontro con Staffelli, Federica Pellegrini ha espresso tutta la sua sorpresa per la drastica decisione: "Devo dire che la produzione un po' mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato", ha dichiarato l’ex campionessa di nuoto, lasciando intendere che le tensioni con Madonia non riguardavano solo gli ultimi episodi.

A far discutere sono stati alcuni comportamenti del ballerino durante l’ultima puntata. Quando Staffelli le ha chiesto se avesse notato che Madonia aveva sbagliato un passo e poi cercato lo sguardo di compiacimento della sua fidanzata Sonia Bruganelli, Federica ha risposto senza mezzi termini:



"Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle"

La Pellegrini non ha nascosto il suo dispiacere per come sono andate le cose: "Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro", ha aggiunto, sottolineando l’impegno che aveva dedicato a preparare le sue esibizioni.

Nonostante il colpo di scena, la “Divina” del nuoto non si arrende. Proseguirà il suo percorso nel programma con un nuovo partner di ballo, il veterano Samuel Peron. Con il suo tipico spirito combattivo e ironico, Federica ha commentato il cambio di compagno: "Si ricomincia tutto daccapo. Samuel Peron mi ha già ‘massacrato’, quindi magari mando via anche lui!", scherzando sul fatto che dovrà adattarsi rapidamente a un nuovo stile di insegnamento.

Anche Rossella Erra, nella giura popolare di Ballando, ha notato lo stesso comportamento di Madonia che ha riferito Federica Pellegrini. Secondo Erra, il disagio della Pellegrini era evidente, trovandosi coinvolta in una situazione privata legata al suo partner di ballo. Ha inoltre notato che lui spesso guardava verso Sonia Bruganelli, seduta in prima fila, confermando un legame particolare tra i due.