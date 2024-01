Gossip TV

La campionessa di nuovo Federica Pellegrini ha partorito e insieme al marito Matteo Giunta ha dato il benvenuto alla piccola Matilde!

Questa mattina, 3 gennaio, Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno annunciato di essere diventati genitori, dando il benvenuto alla piccola Matilde. Con un post su Instagram la coppia ha rivelato al mondo il nome della loro bambina e la prima foto in tre con la piccola.

Federica Pellegrini è diventata mamma: benvenuta, Matilde

Nel corso delle prime ore della giornata, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno condiviso con i followers il primo scatto in tre con la loro bambina. Dalla didascalia a corredo della foto è emerso che la nascita della piccola, sebbene non abbia avuto complicazioni, è stata preceduta da un travaglio di due giorni. Nelle parole dei due sportivi anche il ringraziamento per il team dell'ospedale che li ha seguiti e aiutati in questi due giorni.

Federica Pellegrini aveva annunciato la gravidanza dopo che alcuni scatti del magazine Chi l'aveva ritratta con un ringofiamento sospetto ad altezza addome. Ed era stato al magazine che avevano raccontato le prime emozioni provate con la scoperta che sarebbero diventati genitori:

"Voglio vivermela serenamente, cercando di fare meno previsioni ed errori possibili. Poi qualcuno lo faremo, ma fa parte di questo gioco bellissimo"

Dopo l'annuncio della gestazione, la campionessa di nuoto aveva condiviso con i fan alcuni momenti importanti, come la scoperta del sesso della piccola, rivelato in occasione del suo compleanno, quando Matteo Giunta le aveva fatto recapitare una rosa di colore rosa nel bouquet per il suo compleanno. E, ora, finalmente, la coppia ha potuto abbracciare la loro piccola Matilde, accolta dai genitori con queste parole:

"2 giorni complicati. Finalmente sei arrivata!!! Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore Per te"