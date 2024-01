Fabrizio Corona torna single: al capolinea la storia d’amore con Sara Barbieri?

Gossip TV

Nuove indiscrezioni sulla fine della relazione tra Fabrizio Corona e la sua giovane fidanzata, Sara Barbieri. Ecco i dettagli.

Al capolinea la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri? L’ex re dei paparazzi e la giovanissima fidanzata sembra abbiano deciso di prendere direzioni diverse, almeno stando a quanto riportato da un’indiscrezione bomba.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri si sono lasciati?

“È finita la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri”, questo il gossip bomba lanciato poche ore fa da Alessandro Rosica sui social. L’ex re dei paparazzi e la giovane fidanzata si sono mostrati sempre molto affiatati, tanto che si parlava di matrimonio in vista nonostante Sara sarebbe stata restia ad un’unione ufficiale. Non ci sono dettagli su quanto successo tra Sara e Fabrizio, che solo pochi giorni fa si mostravano serie su Instagram con il loro nuovo gattino, un adorabile cucciolo preso in adozione dalla coppia. Corona non ha rilasciato ulteriori dettagli, né tantomeno ha smentito la notizia ma si attendono sue nuove a breve per confermare l’accaduto.

Sara, 23 anni, è una modella che vanta oltre 58mila followers su Instagram, dove è super attiva e pubblica anche le campagne pubblicitarie di cui è protagonista. La differenza d’età con Corona era evidente ma la coppia è sempre apparsa molto innamorata, tanto che lui stesso aveva ammesso di non aver mai provato un amore così, un amore che lo ha cambiato e trasformato e che ora sembra essere definitivamente finito.

Nel frattempo, Fabrizio è finito al centro delle polemiche per il suo articolo su Antonella Fiordelisi e il presunto nuovo fidanzato, il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario. Sembra che l’ex gieffina, infatti, abbia deciso di procedere per vie legali contro Corona dopo gli insulti pesantissimi ricevuti nell’articolo pubblicato su Dillingernews.