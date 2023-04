Fabrizio Corona, polemica per lo speciale di Enrico Mentana sulla chiusura di Non è l'Arena: "Questo è sciacallaggio"

Gossip TV

Fabrizio Corona ha avuto da ridire sulla decisione di Enrico Mentana di condurre uno speciale sulla situazione di Massimo Giletti e della chiusura di Non è l'Arena. Ecco le sue parole.

Il caso Massimo Giletti e la chiusura di Non è l'Arena fanno ancora discutere, soprattutto, perché i motivi dietro l'improvviso stop al talk di La7 non sono mai stati resi noti e non sono mancate le speculazioni dietro questa decisione improvvisa di Urbano Cairo. A indagare sulla questione ci sarà Enrico Mentana che ha annunciato di voler condurre uno speciale sulla situazione, ma lo speciale ha scatenato la polemica di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona contro Enrico Mentana per lo speciale su Massimo Giletti

Enrico Mentana ha annunciato, dal loro profilo Facebook, di voler fare chiarezza sulla situazione che ha portato alla chiusura improvvisa del programma Non è l'Arena. Tuttavia, allo speciale potrebbe non essere garantita la presenza di Giletti stesso:

"Massimo Giletti è sotto contratto e domenica resta libera. E allora stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emersi attorno a questa vicenda, adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia. E chissà che poi..."

Il riferimento di Mentana è alla voce che circola con più insistenza sulle possibili cause della chiusura e che riguarda alcuni dettagli legati alla vicenda di Matteo Messina Denaro. Tuttavia, sullo speciale di Mentana ha avuto da ridire Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi, il quale si è scagliato contro il direttore del tg di La7 accusandolo di sciacallaggio:

"Non vedeva l'ora Enrico di riavere un programma tutto suo, è vergognoso da un punto di vista giornalistico. Sciacallaggio"