Massimo Giletti riceve il Tapiro d'oro dopo la sospensione di Non è l'Arena: ecco cosa ha commentato il conduttore

Dopo la sospensione di Non è l'Arena, Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d'oro a Massimo Giletti. Ecco cosa ha commentato il conduttore.

Ieri, venerdì 14 aprile, è stato annunciato che La7 avrebbe sospeso Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti. Una notizia che ha lasciato turbati fan e conduttore stesso, data l'assenza di preavviso e visto che lo stop sarà immediato: già domenica 16 aprile il programma non sarà più trasmesso su La7.

Striscia la notizia consegna a Massimo Giletti il Tapiro d'oro per il caso Non è l'Arena

Giletti ha commentato al quotidiano La Repubblica che si sente estrememante dispiaciuto, perché con questa sospensione restano senza lavoro improvvisamente 35 persone che hanno lavorato con lui nel corso degli anni. Il conduttore non riesce a spiegarsi i motivi di questa sospensione, perché il suo contratto scadeva in estate, quindi, è stato annullato con grande anticipo. Si sono diffuse diverse teorie sulla motivazione, alcune delle quali che parlavano di un riavvicinamento presunto di Giletti alla Rai, avvenimento che avrebbe messo in allarme l'editore di La7 Urbano Cairo e l'avrebbe spinto a mandar via Giletti. Questo è quanto ipotizzato anche da Valerio Staffelli, il quale ha consegnato il Tapiro d'oro al conduttore nell'ultimo servizio andato in onda per Striscia la Notizia. Ma Giletti ha stroncato il rumors immediatamente:

"E chi andrebbe a La7 al posto mio, Fazio? Neanche i Dumas padre e figlio potrebbero scrivere una sceneggiatura di questo tipo. Ma Cairo è più bravo ancora. Magari mi ha mandato via perché sono juventino."

Il conduttore stava preparando uno speciale sul boss mafioso Matteo Messina Denaro e potrebbe essere anche questa, ha ipotizzato Staffelli, la causa della sospensione del programma. A questo, Giletti ha commentato:

"L'Italia non è pronta ad ascoltare certe verità. Fa più comodo tenerle nei cassetti."

Poche ore fa sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Umberto Cairo, tramite un comunicato ad Ansa:

"Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di Non è l'Arena, dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto, inclusi quelli relativi alla Mafia, sualla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare. Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere."

Una risposta che non lascia adito a un ripensamento o a un possibili lieto fine per Giletti e la sua trasmissione.