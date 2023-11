Fabrizio Corona fa nuove rivelazioni su Ilary Blasi, ecco chi è ''il ragazzo del caffè a Milano''

Gossip TV

Ilary Blasi ha davvero preso un caffè con un ragazzo misterioso o si tratta di qualcosa in più? Fabrizio Corona torna alla carica e fa nuova rivelazioni.

Su Dillinger News, l’attenzione di Fabrizio Corona è tutta per il gossip del momento. L’ex re dei paparazzi, dopo l’uscita del documentario Unica su Netflix, ha iniziato a fare una serie di scottanti rivelazioni su Ilary Blasi, il rapporto con Francesco Totti e i tradimenti. Ecco le ultime bombe sull’identità del noto “ragazzo del caffè”, che avrebbe portato alla prima rottura tra i due coniugi.

Fabrizio Corona fa una nuova rivelazione bomba

Dopo l’uscita del documentario Unica, Ilary Blasi e la fine del matrimonio con Francesco Totti sono tornati prepotentemente ad essere argomento di gossip. La presentatrice ha raccontato, per la prima volta, la sua versione dei fatti. Durante il racconto, Blasi ammette di aver preso una caffè con un misterioso ragazzo a Milano, poco prima di prendere il treno per tornare a Roma dalla sua famiglia, insieme all’amica e parrucchiera Alessia Solidani. Questo caffè avrebbe provocato la forte reazione di Totti e un effetto domino che, unito alla relazione segreta con Noemi Bocchi, avrebbe portato alla fine della storia d’amore più amata d’Italia. Fabrizio Corona, dopo aver svelato il nome del presunto amante di Ilary Blasi, ha voluto approfondire la questione del famoso caffè e ha fatto rivelazioni sconcertanti.

“Durante uno degli speciali su Mario Caucci (ec marito e padre dei figli di Noemi Bocchi a Non è l’Arena di Massimo Giletti, l’agenzia Atena, ora editore della testata giornalistica Dillinger News, collaborava con quel programma. E proprio durante quell’intervista, dopo che si era raccontata la verità sulla fine del matrimonio tra Ilary e Totti e dopo che l’ex calciatore aveva raccontato la sua versione al Corriere della Sera, poi avevamo mandato il giornalista Moreno Pisto a intervistare quello che oggi è conosciuto, secondo quanto afferma Fabrizio Corona, come “il ragazzo del caffè”. Cristiano Iovino. L’obiettivo? Fargli ammettere alcova sul presunto flirt con Ilary Blasi. Ma il risultato? Silenzio assoluto da parte del protagonista conosciuto da tutti come un personal trainer”.

Il nome di Cristiano Iovino era spuntato già all’epoca dei fatti, e Corona ha voluto precisa che non si tratta di un vero e proprio personal trainer quanto di un uomo che vive viaggiando in giro per il mondo, sempre all’avventura. Secondo Corona, inoltre, Totti non avrebbe letto la chat con Alessia ma quella che Ilary e Cristian si sarebbero scambiati tra loro, avendo avuto un flirt vero e proprio, un’avventura durata per poco.

“Totti non ha visto solo la chat con l’amica Alessia che Ilary mostra su Netflix, ma ha visto anche la chat tra Ilary e Cristiano. In una città come Roma che ha permesso a Totti di non essere paparazzato con altre donne per ben vent’anni, non c’è voluto molto prima che lui venisse a conoscenza di questo flirt. Quella tra Ilary e Cristiano non è stata una storia d’amore. Ma semplicemente un’avventura”.