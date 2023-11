Fabrizio Corona non molla e svela il nome del presunto Amante di Ilary Blasi!

Gossip TV

Fabrizio Corona ha deciso di svelare tutta la verità dopo l’uscita su Netflix di Unica, e spinge a fare nome e cognome dell’amante, o presunto tale, di Ilary Blasi.

Il documentario Unica ha riaperto il gossip sulla fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti. Mentre l’ex capitano giallorosso ha commentato laconicamente le confessioni dell’ex moglie su Netflix, Fabrizio Corona è tornato alla carica e ha svelato il nome del presunto amante della Blasi. Nome che, in realtà, circolava già dall’estate del 2022.

Fabrizio Corona sgancia la bomba, è lui l’amante della Blasi?

A più di un anno dalla separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ha deciso di consumare la sua vendetta attraverso una serie di importanti rivelazioni inedite, racchiuse nel documentario Unica lanciato su Netflix. Blasi ha raccontato la verità sui tradimenti, ammettendo di non aver di fatto mai tradito il marito, sulla scoperta della relazione tra Totti e Noemi Bocchi, e retroscena inediti sulla battaglia per i Rolex che ha tenuto banco nel mondo del gossip per mesi.

Mentre Francesco ha commentato in maniera sommaria le rivelazioni di Ilary, Fabrizio Corona è tornato alla carica contro la presentatrice, pronto “ad iniziare e finire lo show quando lo decide lui”. Corona ha assicurato che, in vent’anni di matrimonio, Ilary fosse perfettamente cosciente dei tradimenti del marito e che lei stessa ha avuto amanti, l’ultimo dei quali sarebbe l’ex ballerino di Amici Alessio La Padula.

“Ilary durante le riprese del programma Star in the Star, avrebbe avuto un flirt con il cantante e ballerino Alessio La Padula proveniente dal talent show Amici di Maria De Filippi”, ha dichiarato Corona. La rivelazione bomba non è nuova agli amanti dei pettegolezzi, dato che già nell’estate del 2022 si parlò di un flirt tra i due che fu categoricamente smentito dal ballerino professionista, piuttosto furioso per essere stato tirato in ballo in questo scandalo. Al momento Ilary non ha voluto commentare alcuna rivelazione di Corona, cosa che non sorprende dato che tra i due c’è decisamente poca stima reciproca, ma neppure Alessio è tornato sui social per difendersi.