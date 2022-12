Eros Ramazzotti stupisce su Michelle Hunziker: ''È lei il mio grande amore''

Gossip TV

Ospite della nuova puntata di Domenica In su Rai 1, Eros Ramazzotti ha fatto una confessione romantica su Michelle Hunziker.

Il grande amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è mutato dopo il divorzio, ma non si è mai spento assumendo tinte nuove, di affetto e rispetto reciproco anche per amore della figlia Aurora. Ospite di Domenica In, il cantante ha fatto una confessione dolcissima sull’ex moglie, che forse avrà fatto ben poco piacere alla seconda moglie Marica Pellegrini.

Eros Ramazzotti stupisce a Domenica In

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In su Rai 1, Mara Venier ha ospitato nel suo studio Eros Ramazzotti, uno dei cantanti italiani più amati di sempre. L’artista ha parlato di alcuni grandi successi, tra cui l’iconica e indimenticabile canzone “Più bella cosa”, passata alla storia anche come testimonianza del grande amore che ha legato Eros all’ex moglie Michelle Hunziker. A proposito della presentatrice svizzera, il cantante ha ammesso:

“L’avevo già scritta poi ho conosciuto lei e gliel’ho dedicata. È stata il mio grande amore. È la mamma di mia figlia non può che essere dedicata a lei”.

Un commento dolcissimo che ha lasciato tutti senza fiato, soprattutto qui fan irriducibili che ancora sperano nel ritorno di fiamma. Mentre Michelle si mostra a cena con Tomaso Trussardi, confermando di riuscire a mantenere un ottimo rapporto con i suoi ex mariti, ci si chiede quale sarà stata la reazione di Marica Pellegrini alle parole di Eros. La seconda moglie del cantante ha vissuto sempre nell’ombra della Hunziker e anche in questa intervista si conferma la volontà di non parlare delle seconde nozze, dando molta già rilevanza alla bella svizzera e al loro grande amore. Ramazzotti ha poi parlato della lieta notizia che gli ha dato la figlia Aurora, che lo renderà nonno per la prima volta. Eros è al settimo cielo e crede che la figlia e il compagno Goffedro Cerza siano prontissimi per affrontare la vita come genitori.