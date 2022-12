Gossip TV

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a cena insieme, ma la showgirl ribadisce che si tratta di un incontro tra ex.

Michelle Hunziker sta vivendo un momento magico, costruendo con alcune delle sue colleghe più famose partnership che incuriosiscono il mondo del web e i suoi tantissimi fan su Instagram, mentre si prepara a diventare nonna. Nel frattempo, Michelle pubblica una foto con Tomaso Trussardi, i due sono a cena insieme ma nulla è come sembra.

Michelle Hunziker pubblica una foto con Tomaso Trussardi, poi gela tutti

L’ultimo anno è stato molto particolare per Michelle Hunziker che si è trovata a dover prendere decisioni difficili e a mettersi in gioco, come presentatrice e come imprenditrice con la sua linea beauty che sta avendo un discreto successo tra i fan della bella svizzera. Michelle e Tomaso Trussardi si sono detti addio, mettendo fine al loro matrimonio e lasciando tutti senza parole. Da quale momento si sono susseguiti diversi gossip sulla coppia, sui nuovi presunti partner e su possibile ritorno di fiamma tra Michelle e Tomaso, che avrebbe fatto molto piacere ai loro sostenitori ma che sembra essere decisamente impossibile ad oggi.

Mentre la presentatrice si trova con Belen Rodriguez per un nuovo progetto, per poi volare a St. Moritz con Ilary Blasi per un weekend tra amici durante il quale ha conosciuto il nuovo fidanzato della presentatrice romana, il pubblico si chiede se le ultime foto che hanno postato Michelle insieme a Tomaso siano il preludio al ritorno di fiamma definitivo.

A mettere a tacere le chiacchiere ci ha pensato Hunziker, pubblicando una foto insieme all’ex marito, durante una cena e sottolineando: “cenetta top tra ex”. Dunque, in questo modo, Michelle ha ribadito che il fatto di continuare a frequentare Trussardi è semplicemente dovuto al fatto di aver insieme due figlie ed essere rimasti in buoni rapporti. Nel frattempo, Michelle svela che quella stessa sera erano presenti nel locali anche la figlia Aurora e il compagno Goffredo Cerza, che tra pochi mesi la renderanno nonna per la prima volta.