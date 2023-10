Elodie riceve il Tapiro D’Oro di Striscia la Notizia e rivela la verità su Iannone

Gossip TV

Elodie riceve il suo primo Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, e spoilera la verità sulla crisi con Iannone.

Elodie ha ricevuto il suo primo Tapiro d’Oro dall’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Non volendo è proprio lui ha portare la cantante a parlare della presunta crisi con Andrea Iannone. Ecco cosa è successo.

Elodie e Andrea Iannone: Valerio Staffelli li pizzica così

Nonostante qualche consegna rocambolesca e poco gradita, è comune che i Vip accettino di buon grado il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia, storicamente consegnato dall’inviato Valerio Staffelli, pronto a premiare i protagonisti del gossip più attuale e trash del momento. Anche Elodie ha ricevuto il suo primo Tapiro, a causa delle polemiche che sono scatenate dalle foto in déshabillé pubblicate su Instagram per il lancio del suo nuovo singolo “A fari spenti”.

Elodie ha difeso il suo diritto di mostrarsi senza veli così come è stato per alcuni grandissimi artisti maschili, che mai sono stati criticati per questo motivo solo perché uomini. Sulla questione sono intervenute diverse voci e influencer note come Giulia Salemi e altre, tutte a favore di Elodie e dell'immagine provocatoria che ha voluto dare al suo nuovo progetto, ma la polemica che è montata è stata talmente grande da portare Staffelli a raggiungere la cantante a Milano.

Ed è proprio in questo frangente, pur non volendo, che Staffelli svela la verità sulla presunta crisi con Andrea Iannone: crisi che non esiste dal momento che la cantante e il pilota di Moto GP erano insieme, complici e felici, a fare un aperitivo con alcuni amici. Nessuna crisi, dunque, per una delle coppie più belle dell’ultima stagione che vive un amore sereno ma talvolta lontano dai social. Nel frattempo, lei ha commentato ironica la consegna del Tapiro, dichiarando: "No, no perché mi piace proprio. È proprio una mia passione“. È il mio modo di esprimermi. Io ho sempre lavorato tanto anche con il mio corpo", e mettendo così a tacere gli haters.