Elisabetta Gregoraci torna a condurre in tv! Quale programma e su quale canale?

Dopo un'assenza dal piccolo schermo, l'ex compagna di Flavio Briatore torna a condurre un programma suo. Vediamo quale e su quale canale ritroveremo la brillante conduttrice di Made in Sud.

Conduttrice, soubrette e attrice, per molto tempo Elisabetta Gregoraci è stata una beniamina del pubblico tv. Da un po' di tempo l'ex di Flavio Briatore però mancava dal piccolo schermo con un programma suo, dopo aver condotto dal 2012 al 2019 Made in Sud su Rai 2 e aver partecipato, come concorrente, al Grande Fratello VIP nel 2020 e, come giurata, allo Zecchino d'oro 2021. Ma tutto questo a quanto pare sta per cambiare, visto che, come rivela in anteprima Vero, Gregoraci è stata confermata alla guida del programma musicale estivo di Italia 1 Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci ancora a Battiti Live

Il noto show musicale itinerante Battiti Live si svolge in varie piazze della Puglia dal 2003 e viene condotto da Elisabetta Gregoraci con Alan Palmieri dal 2017 e (dal 2018) anche con Mariasole Pollio. Si tratta di un programma di TeleNorba che viene poi trasmesso nei mesi più caldi su Italia 1.

Inizialmente si era parlato di una possibile sostituzione della showgirl ma Mediaset l'ha riconfermata alla conduzione. Sul fronte della vita privata, sembrano non esserci novità, oppure niente è trapelato, dopo la fine della relazione di Gregoraci con l'imprenditore Francesco Bettuzzi. Nel suo cuore, attualmente, sembra esserci solo il figlio undicenne Nathan Falco, avuto da Flavio Briatore.

(foto di Elisabetta Gregoraci dal suo account @Instagram)