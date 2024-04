Elio Lorenzoni dimentica Belen Rodriguez, nuova fiamma per l’ex della showgirl argentina

Gossip TV

Dopo la fine della love story con Belen Rodriguez, Elio Lorenzoni ritrova l’amore. Ecco chi è la nuova fiamma dell’affascinante imprenditore.

Elio Lorenzoni è diventato un volto noto del gossip italiano grazie alla sua breve ma intensa love story con Belen Rodriguez. L’affascinante imprenditore è entrato in scena poco dopo l’addio al marito Stefano De Martino e si parlava di matrimonio e figli, prima di una brusca rottura. Mentre sembra che la showgirl argentina stia tenendo segreto un nuovo amore, anche per Elio è arrivata una svolta in campo sentimentale. Ecco tutti i dettagli.

Elio Lorenzoni volta pagina dopo Belen Rodriguez

Poco dopo aver annunciato l’addio a Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha intrapreso una storia d’amore con Elio Lorenzoni, amico di vecchia data nonché affascinante imprenditore, che sembrava averle fatto di nuovo battere il cuore, aiutandolo nel suo momento di maggior debolezza. Ospite del salotto di Domenica In per un’intensa intervista con Mara Venier, la bella argentina aveva rivelato di voler sposare al più presto Elio e che non se lo sarebbe fatto scappare, per poi parlare anche dell’idea di allargare la famiglia insieme. Insomma, Belen sembrava cotta a puntino, tanto che durante un romantico viaggio alle Maldive in pochi si erano stupiti di vederle al dito un anello di fidanzamento con tanto di enorme diamante.

La coppia felice è volata in Argentina con tutta la famiglia per trascorrere lì le festività natalizie ma, proprio durante i giorni in cui uno dovrebbe essere ispirato dal bene collettivo e dal senso di pace che si respira nell’aria, Belen ha dato voce a tutti i pensieri inespressi scagliandosi furiosamente e pubblicamente contro i suoi ex. Questo, stando ai beninformati, avrebbe messo in allarme Elio e al ritorno dalla vacanza i due si sarebbero detti addio definitivamente. Mentre sembra che Belen e Stefano abbiano ritrovato una cerca serenità, Lorenzoni è sparito dai radar del mondo del gossip, almeno fino a qualche ora fa quando Lorenzo Pugnaloni ha diffuso un nuovo pettegolezzo sul suo conto, raccontando del nuovo amore dell’imprenditore.

Sembra che Elio, archiviata definitivamente la love story con Rodriguez, abbia ritrovato l’amore al fianco di una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo ma che lavora come cassiera. Insomma, Lorenzoni potrebbe avere il suo lieto fine ma non è il solo: sebbene si professi single e completamente dedita a famiglia e affari, anche Belen sembra avere un nuovo flirt. Da settimane, infatti, si rincorrono segnalazioni su un certo Angelo che sarebbe la nuova fiamma della showgirl argentina, presto in tv su Nove, anche se lei ancora non ha dato conferma del pettegolezzo.