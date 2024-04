Barbara d’Urso e Belen Rodriguez, dopo Amadeus anche le due presentatrici scelgono Nove!

Gossip TV

Nuove indiscrezioni riportano l’approdo di Barbara d’Urso e Belen Rodriguez su Nove, in seguito all’addio di Amadeus alla Rai.

Sembra che Discovery si prepari a fare incetta di presentatori ma non solo della Rai. Dopo l’addio ufficiale di Amadeus alla rete nazionale, infatti, spuntano i nomi di Barbara d’Urso e Belen Rodriguez come nuovi acquisti di Nove, ecco tutti i dettagli.

Barbara d’Urso e Belen Rodriguez approdano su Nove? L’indiscrezione

Il trasferimento di Che Tempo che Fa su Nove, dopo l’addio controverso di Fabio Fazio alla Rai, sembra aver dato il via ad una vera e propria rivoluzione che i vertici di Viale Mazzini fanno fatica a controllare. Dopo la conduzione di successo dell’ultima Festival di Sanremo, anche Amadeus lascia la Rai e si prepara ad approdare sulle reti Discovery, anche se non è ancora chiaro con quale format lo vedremo nuovamente sul piccolo schermo. Ma non è finita qui: dopo Amadeus spuntano i nomi di Francesca Fagnani ovvero la graffiante conduttrice di Belve su Rai 2, di Federica Sciarelli che lascerebbe il suo Chi l’ha Visto? ma anche di Sigfrido Ranucci conduttore di Report.

Una vera e propria fuga dalla Rai o almeno questo è quello che si mormora tra i corridoio televisivi, sebbene le notizie non siano ancora state ufficialmente confermate dai diretti interessati. Discovery, stando all’ultimo scoop lanciato da La Stampa, avrebbe messo gli occhi anche su due amate conduttrici Mediaset che hanno lasciato, volenti o nolenti, proprio questo anno i loro spazi televisivi: Belen Rodriguez e Barbara d’Urso.

“Da più parti indicata come concorrente di Ballando con le Stelle, la showgirl argentina avrebbe preferito un’offerta di Nove che al tempo stesso corteggia Barbara d’Urso”.

Insomma, sembra che anche Belen e Barbarella siano pronte a siglare un contratto vantaggioso con Nove e diventarne nuovi volti, ma in che ruoli? L’argentina, al centro del gossip per la sua vita sentimentale e da poco imprenditrice anche nel mondo della cosmesi con il suo brand di make-up, potrebbe rinunciare alla chiamata di Milly Carlucci per un nuovo format, mentre Barbara non avrebbe avuto dubbi data la fine burrascosa della sua longeva partnership con Mediaset.