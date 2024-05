Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati? Ecco cosa succede

Gossip TV

Sembra essere giunta al capolinea la love story tra la ballerina professionista di Amici, Elena D’Amario, e l’attore di Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo hanno fatto coming out come coppia dopo diversi avvistamenti insieme e sembrava che il feeling tra loro fosse alle stelle. Ora, tuttavia, diversi indizi portano a pensare che la loro love story sia al capolinea.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati?

Come ogni anno, in prossimità dell’estate, tanti amori dall’aspetto solido e duraturo si sciolgono tra una marea di pettegolezzi. Nelle ultime ore ha fatto discutere senza dubbio l’avvistamento di Fedez mano nella mano con una giovane modella francese, ma anche tutti gli indizi che portano a pensare che sia giunta al termine la love story tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. Lei è una delle ballerine professioniste di Amici più amate si sempre e si vocifera che, il prossimo anno, per lei ci sarà una sorpresa nel talent show di Maria De Filippi.

Lui, invece ha conosciuto una grande popolarità per il suo ruolo da protagonista in Mare Fuori, la fortunata serie tv della Rai. La storia d’amore tra Elena e Massimiliano è nata circa due anni fa, ma la coppia ha deciso di tenere per sé la relazione nonostante i continui avvistamenti, facendo coming out solo qualche mese dopo con romantiche foto al mare in occasione del compleanno di Caiazzo. Ma perché si pensa che i due abbiano preso strade diverse? In primo luogo la coppia non si mostra insieme, non si scambia like e dediche social, ormai da diverso tempo. Segno probabili di rottura secondo l’esperto popolo del web, ma c’è di più.

Elena D’Amario in viaggio da sola, Massimiliano addio?

Se non bastassero i movimenti social, praticamente azzerati, tra i due a far insospettire i fan, Elena D’Amario ha servito il colpo di scena perfetto per confermare la teoria della fine della sua relazione con l’attore Massimiliano Caiazzo. La bella ballerina di Amici, infatti, dopo mesi durissimi dedicati al Serale che sicuramente l’hanno portata a concentrarsi sulla carriera, ha deciso di festeggiare dopo la Finale vinta da Sarah Toscano volando in Messico con gli amici. Di Caiazzo neppure l’ombra. Infine, terzo indizio piuttosto interessante, una fan di Deianira Marzano ha confermato di essere a conoscenza della crisi tra la ballerina e l’attore, aggiungendo anche che recentemente Massimiliano è stato ospite di un programma televisivo, annunciando di essere single. Insomma, Elena e Massimiliano si sono definitivamente lasciati, o si tratta piuttosto di una piccola crisi in vista dell’estate che ogni anno sembra animare le coppie più famose del momento? Non resta che attendere per scoprirlo.