Amici, Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo sempre più innamorati: per la ballerina ci sarebbe una sorpresa in arrivo

Nelle nuove foto del settimanale di Chi, Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo sono sempre più innamorati e per la ballerina potrebbe esserci una sorpresa in arrivo!

Dopo i continui rumors sulla loro relazione, alla fine, Elena D'Amario, la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, e Massimiliano Caiazzo, star della fiction Rai Mare Fuori, sono usciti allo scoperto e non si nascondono più: nelle nuove foto diffuse dal settimanale Chi, infatti, appaiono più innamorati e vicini che mai e sembra che per la ballerina possa esserci presto una sorpresa in arrivo.

Amici, a gonfie vele la storia tra Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo!

Era dall'estate del 2022 che erano inziate a circolare le prime voci su una storia tra loro due: Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario erano stati visti insieme in diverse occasioni e complice una certa affiinità anche sui social, i fan dell'attore e della ballerina del talent di Maria De Filippi erano impazziti al pensiero che fosse nata una nuova coppia. Poi solo la scorsa estate, i due sono ufficialmente usciti allo scoperto e da allora si godono la loro relazione alla luce del sole.

Caiazzo è reduce dal successo della quarta stagione di Mare Fuori, oramai uno dei titoli Rai più visti dal pubblico di giovanissimi, mentre Elena D'Amario è tornata ancora una volta nella scuola di Amici, nel cast di ballerini professionisti.

Stando a quanto riporta il settimanale di Chi, che li ha paparazzati per le vie di Roma mano nella mano, sembra che per la ballerina, dal punto di vista professionale, sia in arrivo una sorpresa per il prossimo anno nella scuola di De Filippi:

"Elena è la prima ballerina nel talent Amici di Maria De Filippi e il prossimo anno diventerà professoressa."

