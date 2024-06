Drusilla Gucci interviene dopo quanto accaduto a Francesco Chiofalo: "Sono preoccupata"

Gossip TV

Dopo il video allarmante postato da Francesco Chiofalo, trasportato in ambulanza in ospedale, parla la fidanzata Drusilla Gucci: "Non sono riuscita a capire sa ha un grave problema agli occhi o altro".

Dopo il video allarmante postato da Francesco Chiofalo, trasportato in ambulanza in ospedale, è intervenuta la fidanzata Drusilla Gucci svelando di essere preoccupata per le condizioni si salute del 35enne romano e che lo sta raggiungendo per comprendere meglio cosa è successo.

Drusilla Gucci: "Mi state chiedendo in tanti come sta Francesco. Sono preoccupata"

Ieri, Chiofalo, ha condivido un video su Instagram in cui si è immortalato alle prese con alcuni infermieri, poi in ambulanza e infine presso l'ospedale nel quale si è ricoverato. Nelle immagini, si vede Francesco lamentarsi di non sentire un arto e poi di essere preoccupatissimo anche perché ha difficoltà a vedere in maniera nitida da un occhio. Chiofalo, di recente, si è sottoposto ad un delicatissimo intervenuto agli occhi per cambiare il colore da marrone ad una tonalità azzurra. Un'operazione che ha non pochi rischi tra cui il rischio di perdere l'uso della vista.

Ecco cosa ha dichiarato la figlia di Uberto e Stefania Gucci pronipote di Guccio Gucci, fondatore della prestigiosa casa di moda.

"Mi state chiedendo in tanti come sta Francesco. Sono preoccupata. Non ho idea di cosa abbia avuto, di come stia adesso e della gravità della situazione. Non sono riuscita a capire sa ha un grave problema agli occhi o altro. O se lo abbiano ricoverato o no. Mi sono accorta di quello che è successo tramite le sue storie, perché proprio nel momento in cui è stato male ero in aereo per tornare a Firenze da Londra e ho perso le telefonate. Ho provato a chiamarlo ripetutamente, alla fine mi ha risposto, ma non era lucido ed era scioccato, quindi non è stato molto chiaro. Ora scenderò a Roma per verificare di persona. Spero con tutto il cuore che stia bene e non sia nulla di grave o irrisolvibile".

Dal video postato ieri da Chiofalo non ci sono stati ulteriori aggiornamenti. "Questa sera è stata veramente pessima, sto malissimo e mi hanno ricoverato d'urgenza...sono molto giù di morale...spero si risolva la cosa al più presto e che vada tutto bene" queste le ultime parole del 35enne condivide sul suo profilo Threads nella serata di domenica.