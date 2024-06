Francesco Chiofalo, ricoverato d'urgenza in ospedale: "Sto malissimo, non ci vedo bene!"

Gossip TV

Francesco Chiofalo portato in ambulanza al pronto soccorso: il video allarmante postato sui social.

Due ore fa, Francesco Chiofalo, il 35enne romano noto per la sua partecipazione a Temptation Island e La Pupa e il Secchione e fidanzato di Drusilla Gucci, ha postato un video allarmante sul suo profilo Instagram.

Nelle immagini si vede il personal trainer trasportato in ambulanza al pronto soccorso e poi il ricovero d'urgenza. Chiofalo si trova ora in ospedale in attesa di fare una TAC. Dal video si sente Francesco dire di essere molto agitato e di non vedere bene. Su Threads, ha scritto:

"Questa sera è stata veramente pessima, sto malissimo e mi hanno ricoverato d'urgenza...sono molto giù di morale...spero si risolva la cosa al più presto e che vada tutto bene."

L’ex volto di Temptation Island nel video all'ospedale, ha riferito all'infermiere di essere nervosissimo e di avere molta paura. Di recente Francesco si è sottoposto ad un delicato e molto discusso intervento agli occhi per modificare il colore dell'iride. Un'operazione che comporta molti rischi, alcuni anche gravissimi e irreversibili, come la cecità. In passato Chiofalo ha avuto problemi di salute molto gravi e si è sottoposto ad un intervento per rimuovere un tumore al cervello.