Francesco Chiofalo dopo l'intervento agli occhi: "Drusilla mi vede diverso..."

Gossip TV

Francesco Chiofalo, il 23 aprile scorso, si è sottoposto a un intervento di cheratopigmentazione, un delicato e costoso intervento per cambiare il colore dei suoi occhi. L'intervista del 35 romano a Novella 2000.

Francesco Chiofalo, il 23 aprile scorso, si è sottoposto a un intervento di cheratopigmentazione, un delicato e costoso intervento per cambiare il colore dei suoi occhi. Chiofalo, noto al pubblico per la sua partecipazione e a Tempation Island e a La Pupa e il Secchione, ha annunciato l'operazione sui social, attirandosi feroci critiche dalle quale ha sempre preso le distanze.

Francesco Chiofalo torna a parlare del suo intervento agli occhi: "Mi hanno detto di tutto, ho ricevuto critiche anche da personaggi rifatti dalla testa ai piedi"

Il suo video in cui si è mostrato per la prima volta con il nuovo colore azzurro dell'iridi, ha ricevuto oltre 10 mila commenti su Instagram diventando virale. Tra i contrari all'operazione a cui si è sottoposto, anche la madre stessa di Chiofalo e la fidanzata Drusilla Gucci.

"Avreste mai pensato che la persona con cui state potesse cambiare sguardo? E se fosse capitato a voi, cosa avreste fatto? A me è successo. Non nascondo che all’inizio ho reagito molto male, mi sono ritrovata con una persona che non sembrava più la stessa, così diversa da quando l’avevo conosciuto" ha dichiarato l'ereditiera, figlia di Uberto e Stefania Gucci pronipote di Guccio Gucci, fondatore della prestigiosa casa di moda.

Intervistato da Novella 2000, Chiofalo ha ribadito che è stata una scelta consapevole e cambiare il colore dei suoi occhi è stato un sogno che si è realizzato

"È stata una scelta che ho voluto con forza, non me ne pento. Certo è un intervento particolare, ma non mai pensato fosse pericoloso come dicono in molti, perché in quel caso non sarebbe mai stato autorizzato dall’Unione Europea. Le pare? Se ci sono la possibilità economica e il coraggio di affrontare una situazione simile, perché non provarci? Non capisco come mai la gente abbia sempre tanto da ridire su ciò che vedono. Questo intervento è stato inventato da un medico italiano, il Dottor De Natale, un luminare che probabilmente diventerà un premio Nobel per la chirurgia estetica perché è capace di realizzare il sogno di tante persone." "Lavorando con l mia immagine non sopportavo il fatto di non essere come loro. Ho tutti i parenti così, solo io sono stato lo sfortunato di turno. Pensi che da ragazzino giravo sempre con le lenti a contatto. Ero fissato, addirittura durante un viaggio a Dubai mi informai proprio su questa operazione, pagai anche un anticipo alla clinica che mi avrebbe operato, ma poi pensando alla distanza e ai rischi che potevo correre rinunciai, perdendo anche i soldi della caparra."

Parlando poi della fidanzata Drusilla, il 35enne romano ha dichiarato:

"Probabilmente il messaggio di Drusilla è stato frainteso. Non è la mia fidanzata a non essere d’accordo, ma è l’opinione pubblica a puntare il dito contro.[...] Mi hanno detto di tutto, ho ricevuto critiche anche da personaggi rifatti dalla testa ai piedi. Drusilla si è preoccupata per quello che potrebbe accadermi in futuro, per la mia vista, ma può stare tranquilla: non succederà nulla. Drusilla mi dice che gli occhi sono lo specchio dell’anima e adesso mi vede diverso da prima, però penso che quando c’è amore sincero si supera tutto."