Doc - Nelle tue mani, Luca Argentero in lacrime dopo l'ultima puntata

La redazione di Comingsoon.it di 20 novembre 2020 16

Non solo gli spettatori di Doc - Nelle tue mani si sono commossi, ma anche Luca Argentero dopo la visione social, come ha documentato su Instagram la sua compagna Cristina Marina, anche lei in lacrime. L'attore ringrazia i fan su Twitter.