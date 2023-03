Diletta Leotta, svelato il sesso del bambino che aspetta: tutti i dettagli sulla gravidanza della conduttrice

Gossip TV

Diletta Leotta è in dolce attesa e il settimanale Chi ha svelato diversi dettagli della sua gravidanza, compreso il sesso del bambino che lei e il compagno Loris Karius aspettano. Vediamo insieme cosa è stato rivelato

Il magazine Chi ha svelato diversi dettagli sulla gravidanza - annunciata qualche giorno fa con un tenero video sui social - della conduttrice di DAZN Diletta Leotta, così come è stato anche rivelato il sesso del bambino che aspetta. Le indiscrezioni sono arrivate al settimanale di Alfonso Signorini da persone vicine alla conduttrice.

Diletta Leotta, Chi svela i dettagli della gravidanza

La conduttrice è stata in vacanza a Dubai, dove ha postato la prima foto con la pancia, scatenando i commenti negativi degli haters. La conduttrice è volata a Madrid per lavoro ed è stata paparazzata insieme al compagno, il portiere del New Castle Loris Karius, proprio dal settimanale di Signorini, che ha svelato in anteprima i dettagli sulla gravidanza di Diletta Leotta.

Karius e Leotta sono una coppia solo da pochi mesi, essendo usciti allo scoperto durante le vacanze di Natale e frequentandosi dal mese di ottobre, ma hanno già deciso di portare la loro relazione a un nuovo livello, diventando genitori. Il settimanale Chi ha svelato in anteprima che - a detta delle fonti vicine alla conduttrice- Diletta Leotta sarebbe in dolce attesa di una bambina e sarebbe oramai al quarto mese di gravidanza, perciò la nascita della piccola sarebbe prevista per l'estate.

Attualmente, Diletta Leotta non ha confermato né smentito nessuno degli scoop di Chi, ma dato che era stato il magazine a confermare per primo la notizia della gravidanza della conduttrice, molte settimane prima che la diretta interessata lo svelasse, è ragionevole pensare che potrebbero essere vere anche queste news.