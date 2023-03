Diletta Leotta, prima foto della pancia durante una vacanza: scattano i commenti degli haters

Gossip TV

Diletta Leotta ha condiviso sui social uno scatto in cui si mostra con la pancia per la prima volta dall'annuncio della gravidanza. Come spesso accade la foto ha attirato numerosi commenti negativi. Vediamo insieme cosa è successo.

La conduttrice di DAZN Diletta Leotta e il compagno, il portiere del New Castle, Loris Karius sono in attesa del loro primo figlio. L'annuncio della gravidanza è stato dato con un dolce video su Instagram, nel quale i futuri neo genitori condividevano la loro commozione all'arrivo del loro bambino.

Diletta Leotta, prima foto su Instagram con la pancia visibile: scattano i commenti degli haters

La conduttrice ha deciso di aggiornare il suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto in cui si intravede con chiarezza una piccola rotondità, segno che la gravidanza è ancora ai primi mesi, ma che procede tutto per il meglio. Diletta Leotta ha condiviso sul suo profilo una foto sulla spiaggia di Dubai, in costume. Lei e il compagno Loris Karius si stanno godendo qualche giorno di vacanza a Dubai, come è già capitato dall'inizio della loro relazione, dato che per il momento non vivono ancora insieme e per ritagliarsi dei momenti insieme partono quando possono per godersi il loro amore lontano da occhi indiscreti.

La foto mostra Diletta Leotta di profilo sulla spiaggia, con un costume che la fascia e mostra l'addome che sta crescendo. Alla foto postata, la conduttrice ha aggiunto una didascalia:

"Prima vacanza insieme"

Ma come spesso accade, anche questo nuovo scatto ha attirato diversi commenti negativi da parte degli haters, che non perdono occasione di commentare che la coppia abbia deciso di fare questo passo importante dopo soli 5 mesi di frequentazione. Nonostante tutto, però, i due sono entusiasti di diventare genitori e non vedono l'ora di allargare la loro famiglia, nata ufficialmente lo scorso ottobre, quando sono apparse le prime foto insieme, pubblicata dal settimanale di Chi.