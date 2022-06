Diletta Leotta ritrova il sorriso: la nuova fiamma è un un modello bellissimo

Gossip TV

Diletta Leotta ha definitivamente chiuso il capitolo Can Yaman.

Diletta Leotta ha dimenticato Can Yaman? La giornalista sportiva sembra aver trovato un nuovo amore, ovvero un modello piuttosto famoso e poco più giovane di lei, che possiede un profilo Instagram da capogiro. Scopriamo che è l’uomo che fatta tornare il sorriso alla Leotta.

Diletta Leotta innamorata proprio di lui!

Il cuore di Diletta Leotta è tornato a battere dopo l’addio a Can Yaman. La storia d’amore con il divo turco del momento ha fatto sognare migliaia di fan, pronte a vedere Can e Diletta all’altare, come sussurrato da voci sempre più insistenti soprattutto dopo le presentazioni in famiglia. Tra alti e bassi, conferme e smentite, Diletta e Can hanno portato avanti una relazione magica che, tuttavia, si è esaurita a causa delle errate tempistiche, della fretta che talvolta si ha quando si è inesperti in amore, ma anche per stili di vita e obiettivi totalmente differenti al momento.

Mentre Can cambia casa e opta per una villa bellissima, cercando privacy pur non essendo uscito allo scoperto con nessuna nuova fiamma, Leotta ha un nuovo amore ed è il settimanale Chi a confermare il pettegolezzo. “Scende dal taxi da sola con una mise più griffata di una vetrina a maggio e ha fatica nasconde il sorriso e la gioia […] Ad attenderla all’aeroporto di Malpensa c’è il suo nuovo amore”.

Ma chi è il nuovo fidanzato di Diletta? La giornalista sportiva si è invaghita di Giacomo Cavalli, figlio di Beppe Cavalli, che nella vita è un modello decisamente affascinante. Basta scorrere la pagina Instagram di Giacomo per rimanere affascinate e se la sua personalità assimiglia allo spessore dei suoi addominali, non fatichiamo a crede che Diletta sia persa per lui.