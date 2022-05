Diletta Leotta l’ha superata, dopo Can Yaman arriva il noto imprenditore

Gossip TV

Nuovo amore per Diletta Leotta? L’ex fidanzata di Can Yaman pizzicata con l’imprenditore Giacomo Cavalli.

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta ha fatto sognare i fan, certi che la coppia avrebbe consolidato questo sentimento dopo aver trascorso del tempo con le rispettive famiglie, giurandosi amore eterno all’altare. Speranza disattesa quando Can e Diletta si sono detti addio in modo repentino, senza elargire troppe spiegazioni. Mentre l’attore turco è spesso al centro dei pettegolezzi ma non ha confermato alcun flirt, Diletta è stata pizzicata in compagnia del noto imprenditore Giacomo Cavalli, e sembra che tra loro ci sia del tenero.

Diletta Leotta volta pagina dopo Can Yaman?

Dopo aver fatto incetta di fan grazie al ruolo di Can Divit in Daydreamer, Can Yaman ha visto crescere a dismisura la propria popolarità e ha deciso di continuare a studiare e a migliorarsi, trasferendosi in Italia per nuovi progetti. Qui, Can ha conosciuto Diletta Leotta e tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine, inizialmente protetto dai flash delle telecamere, poi sempre più consolidato al punto da portare Yaman a prendere la decisione di far conoscere all’influencer la sua famiglia, portandola con sé durante un viaggio in Turchia. Dopo la fuga romantica, la coppia ha iniziato ad allontanarsi, apparendo insieme sempre più sporadicamente, fino a quando è stata confermata la rottura ufficiale.

Diletta ha parlato di una relazione vera, sincera, ma consumata con troppa fretta, forse alludendo ai rumors che avrebbero voluto Can pronto a convolare a nozze nonostante le remore della siciliana, mentre l’attore turco ha preferito non proferire parola sulla questione. Mentre Can si è gettato a capofitto nel lavoro, e si mormora che stia per tornare da Demet Ozdemir ad anni di distanza, Diletta è stata pizzicata dal settimanale Diva e Donna in compagnia di un altro uomo.

Il volto di DAZN si è mostrata insieme a Giacomo Cavalli, noto imprenditore e modello, in un bar milanese dopo diverse settimane di frequentazione sempre più assidua. Stando ai rumors, Diletta e Giacomo si sarebbero incontrati ad Ibiza, dove sarebbe scattata la scintilla portando la giornalista sportiva a rischiare ancora in campo amoroso dopo la delusione di Yaman. Al momento, il pettegolezzo rimane tale e i due diretti interessati non hanno commentato, anche se viene logico creare che dopo l’esposizione mediatica per la sua precedente love story, Diletta questa volta preferisca tenere un profilo più basso.