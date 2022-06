Can Yaman cambia casa: nuova villa da sogno per l’attore

Gossip TV

Dopo essersi sfogato sui social, lamentando l’invadenza dei fan, Can Yaman si trasferisce in una villa top secret.

Can Yaman, sebbene grato al pubblico italiano per la calorosa accoglienza e alle fan più accanite per la risposta positiva immediata, ad ogni sua nuova avventura fuori e sullo schermo, ha bisogno di privacy e ha deciso di cambiare casa. La sua dimora romana, infatti, è spesso assediata da persone che non rispettano la sua intimità, e Yaman è stanco. Ecco dove si trasferirà l’attore turco.

Can Yaman si trasferisce: ecco dove

Da quando Daydreamer è sbarcato su Canale5, la popolarità di Can Yaman è cresciuta a dismisura, portando l’attore a optare per il trasferimento definitivo in Italia, dove ha potuto avere l’occasione di prendere parte a tanti progetti e dove ha inaugurato la sua linea di profumi Mania. Recentemente, prima di mostrarsi super sensuale sul set di un nuovo spot, Can ha pubblicato un lungo e duro sfogo indirizzato alle sue fan più accanite. L’attore turco è grato per l’affetto che tutti hanno dimostrato sin dalla sua prima apparizione sul piccolo schermo, ma vorrebbe che la sua privacy fosse rispettata e che le persone capissero che, oltre al personaggio, c’è una persona che diritto a godere della propria intimità senza venire letteralmente assediato.

Le fan, infatti, hanno scoperto l’indirizzo della casa al centro di Roma occupata da Can e hanno iniziato ad appostarsi sotto il suo balcone, arrivando a disturbarlo anche negli orari più disparati, impedendogli di riposare o vivere serenamente tra le mura domestiche. Per questo motivo, dopo un’attenta riflessione, Can ha deciso di cambiare casa.

Al momento, l’attore sta facendo di tutto per mantenere segreto il suo nuovo indirizzo, onde evitare di scontrarsi nuovamente con la curiosità cieca delle sue sostenitrici. Secondo Riccardo Signoretti, tuttavia, Yaman avrebbe scelto per lui una villa isolata e ben fornita, lontana dagli occhi indiscreti e praticamente introvabile, in cui potersi rilassare in pace, magari con qualche nuova fiamma.