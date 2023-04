Diletta Leotta: "Puoi innamorarti anche di chi non ha un conto in banca cospicuo". E arriva l'ironia del web

Gossip TV

Diletta Leotta ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'amore e sulla possibilità di innamorarsi anche di chi non è economicamente benestante. Tuttavia, le sue parole hanno scatenato l'ironia del web. Vediamo insieme cosa è successo.

Diletta Leotta è felicemente fidanzata con il calciatore del New Castle Loris Karius e i due sono in attesa della loro prima figlia, come dimostrano le foto sui social e i video che hanno rivelato al mondo la notizia della gravidanza. La conduttrice di DAZN è nota per aver avuto tra i suoi ex partner uomini come Can Yaman o Daniele Scardina, molto diversi tra loro, certamente. Durante la puntata di 105 Take Away, programma radio che conduce con Daniele Battaglia, Leotta ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno scatenato l'ironia del web.

Diletta Leotta: "Non conta solo il conto in banca". E il web ironizza

Secondo la conduttrice di DAZN, quando arriva l'amore non esistono condizioni che tengano e talvolta può capitare di innamorarsi di persone totalmente diverse, inaspettate, ma per le quali si sviluppa un sentimento molto forte. Tra i suoi ex ci sono sicuramente uomini molto diversi tra loro per fascino e carattere, ma che hanno in comune l'essere comunque persone connesse al mondo dello spettacolo e, quindi, anche con una certa disponibilità economica. Eppure, Leotta ha assicurato, ai microfoni di Radio 105 Take Away, che il conto in banca non è tra le prime cose che guarda in un uomo:

"Magari ti puoi innamorare di una persona diversa da te, molto diversa e senza un conto in banca cospicuo"

Una dichiarazione che ha attirato numerose critiche e tanta ironia da parte del web: dopotutto, la conduttrice è felicemente fidanzata con un calciatore, non esattamente una persona il cui conto in banca è esiguo e a prova di questo c'è anche chi ha voluto pubblicare uno screen sul web con lo stipendio del portiere della squadra inglese. A commento di questo screenshot, l'utente in questione ha commentato con un ironico: "Infatti, ha fatto un figlio con un calciatore ricco, Diletta e la sincerità due direzioni diverse..."