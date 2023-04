Diletta Leotta, svelato ufficialmente il sesso del bebè in arrivo

Gossip TV

Diletta Leotta, conduttrice di DAZN, ha deciso di svelare, nel giorno di Pasqua, il sesso del futuro nascituro. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

Diletta Leotta, la nota conduttrice di DAZN, è in dolce attesa: l'annuncio è stato dato dalla diretta interessata e dal suo compagno, il portiere del New Castle Loris Karius qualche settimana fa con un tenero video sui social. Ora, arriva anche l'annuncio del sesso del bebè in arrivo, svelato il giorno di Pasqua!

Diletta Leotta svela il sesso del futuro nascituro

Diletta Leotta ha, così, scelto il giorno di Pasqua di divulgare ai suoi fan sui social la notizia del sesso del bambino che lei e il compagno Loris Karius aspettano. La nascita è prevista per settembre e il 9 aprile la conduttrice ha deciso di svelare se la sua famiglia accoglierà un maschietto o una femminuccia. Sul suo profilo social, perciò, Leotta ha pubblicato un post con la caption "Sorprese di Pasqua" e si è mostrata in un video insieme alla sua famiglia per celebrare che lei e Loris Karius avranno una bambina!

Nel video, infatti, la coppia è circondata da palloncini rosa e la loro famiglia è tutta riunita per celebrare il gender reveal dei due futuri genitori: ci sono infatti le nipotine della conduttrice, tutte con un palloncino rosa in mano e si sente in sottofondo la voce di una di loro annunciare entusiasta che presto arriverà una nuova cuginetta. Il post è stato preso d'assalto con commenti e auguri per la coppia e il lieto evento. Già il settimanale Chi aveva svelato in anteprima che la coppia avrebbe avuto una bambina, ma l'annuncio ufficiale è stato dato soltanto nel giorno di Pasqua.

Quando si è diffusa la notizia della gravidanza, purtroppo, in molti non hanno saputo trattenersi dall'esprimere critiche e pareri contrari per la scelta di diventare genitori, nonostante la relazione tra Diletta Leotta e Karius sia relativamente recente: i due, infatti, si frequentano da ottobre, ma fin da subito hanno dimostrato grande sintonia e affiatamento. Resta ancora da scoprire dove andranno ad abitare dopo la nascita della piccola.