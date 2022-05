Can Yaman e Demet Ozdemir fanno sognare: i due attori di nuovo insieme dopo anni!

Gossip TV

Can Yaman e Demet Ozdemir insieme sul set di un nuovo spot target Diseny Plus e la fantasia dei fan galoppa.

Ammettiamolo, da quando ci siamo appassionati a Daydreamer tutti abbiamo sognato, almeno una volta, di vedere Can Yaman e Demet Ozdemir insieme anche nella vita reale. Secondo i rumors qualcosa c’è stato tra i due protagonisti della soap turca, ma sono passati anni, grandi amori e tanti progetti lavorativi a separarli. Ora, finalmente, sembra che rivedremo Can e Demet insieme sul set.

Can Yaman torna da Demet Ozdemir: cosa succede?

La storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin ha tenuto i telespettatori di Canale5 con il fiato sospeso, complice l’innegabile chimica che si è instaurata tra i due attori che hanno prestato il volto ai protagonisti della soap. Così, tra i fan e tra i più curiosi si è diffusa la voce che tra Can Yaman e Demet Ozdemir una storia d’amore c’è stata ai tempi delle riprese di Daydreamer, sebbene entrambi abbiano negato preferendo tenere privata la loro vita amorosa. Can, poi, si è trasferito in Italia e ha intrapreso un nuovo capitolo della sua carriera, mentre Demet ha trovato un nuovo fidanzato a scaldarle il cuore e il sogno degli appassionati della coppia si è miseramente infranto.

Ora, mentre Can perde il trono di attore turco più amato, sembra che la coppia potrebbe presto riunirsi sul set. Disney Plus, infatti, è sbarcata anche in Turchia e Yaman ha comunicato sui social che prenderà parte al progetto della piattaforma streaming, dal titolo El Turco. Anche Demet è stata arruolata dalla Disney per una serie tv romantica e dunque, giocando anche sulla grande notorietà dei due attori, la casa di produzione ha voluto entrambi sul set di uno spot pubblicitario.

Le voci si rincorrono sulla stampa turca, sebbene nessuno dei due abbia confermato questo nuovo impegno forse anche per aumentare le aspettative dei fan, giocando proprio sulla loro innata complicità. Chissà che, tra un ciak e l’altro, dopo essere entrambi cresciti come attori e come persone, Can e Demet decidano di tornare a frequentarsi, questa volta alla luce del sole.