Diletta Leotta, in spiaggia con pancione e un vistoso anello di fidanzamento: sono in arrivo le nozze?

Diletta Leotta è in dolce attesa della sua prima figlia dal compagno Loris Karius e in spiaggia, oltre al pancione, sfoggiava anche un anello di fidanzamento. Che siano in arrivo le nozze? Ecco cosa sappiamo.