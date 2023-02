Diletta Leotta e Loris Karius sempre più uniti: la storia procede a distanza e va a gonfie vele!

Gossip TV

Tra l'inviata di DAZN e il calciatore del New Castle la relazione procede a gonfie vele, sebbene a distanza. Vediamo insieme cosa ha detto la diretta interessata.

La coppia formata da Diletta Leotta e Loris Karius è sempre più unita: i due si erano conosciuti questo autunno, complice il lavoro da inviata sportiva per DAZN di lei e il suo impegno come portiere del new Castle per lui. E, da semplice flirt la storia si è evoluta, anche se a distanza.

Diletta Leotta e Loris Karius sempre più uniti

Dopo la relazione estiva con Giacomo Cavalli, archiviata già a settembre, Diletta Leotta ha voltato pagina e ha iniziato una frequentazione con il portiere Loris Karius. Quest'ultimo gioca per il New Castle ed è stato visto aggirarsi nei dintorni dell'appartamento della giornalista, quando ancora la loro relazione era un segreto.

Dopo mesi di frequentazione, sono spuntate le prime foto ufficiali e durante le festività natalizie è stato il momento delle presentazioni ufficiali in famiglia: prima un weekend dai genitori di Karius e poi alcuni giorni nella soleggiata Sicilia, terrà d'origine di Diletta Leotta. E, ora, le cose sembrano procedere ulteriormente.

L'inviata sportiva, infatti, ha raccontato a Nuovo Tv di essere molto serena in questo periodo e che la relazione a distanza con il portiere procede a gonfie vele. Karius, infatti, vive a Londra, dove lavora e la coppia è continuamente in viaggio per raggiungersi, impegni permettendo. La stessa Leotta ha consigliato al portiere di restare a Londra:

"Che cosa verrebbe a fare qui? La premier è un campionato molto più ricco..."