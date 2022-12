Diletta Leotta e Loris Karius, presentazioni ufficiali in famiglia

Gossip TV

Con queste feste, per Diletta Leotta e Loris Karius è arrivato anche il momento delle presentazioni in famiglia. La coppia, infatti, ha deciso di fare questo ulteriore passo. Vediamo insieme cosa sappiamo

Presentazioni ufficiali in famiglia per Diletta Leotta e Loris Karius: durante queste feste, infatti, la coppia è volata in Sicilia per trascorrere dei giorni con la famiglia della conduttrice di DAZN.

Diletta Leotta e Loris Karius fanno sul serio, la coppia sempre più unita e presentazioni in famiglia

La conduttrice ha documentato il tutto postando delle storie su Instagram nei giorni scorsi e confermando che la loro relazione è sempre più seria. La coppia è uscita allo scoperto lo scorso ottobre, dopo che Diletta Leotta aveva lasciato il flirt estivo e Loris Karius l'influencer belga con cui aveva avuto una storia. Da allora, le poche foto di entrambi li ritraevano sempre vicini, prima a Londra per il ponte di Halloween, poi alle Maldive, dove hanno trascorso alcune settimane di pausa, prima dell'inizio del campionato.

Infatti, Karius è il portiere del New Castle e i due si sono conosciuti proprio grazie al lavoro nello stesso campo. La conduttrice di DAZN ha affinato il suo inglese per il bel portiere, mentre lui è stato visto molte volte aggirarsi a Milano, nei pressi dell'appartamento di lei. Poi, qualche settimana fa, hanno pubblicato la prima storia insieme, durante un weekend romantico tra i mercatini innevati. Ma, ora, sembra che le cose procedano ancora più velocemente, data la presentazione ufficiale in famiglia. La conduttrice ha conosciuto la famiglia di Karius quando è andata in Germania a fine novembre, mentre ora è lui ad essere volato in Sicilia, per trascorrere queste feste con Diletta Leotta e la sua famiglia.

Nelle storie pubblicate si vede la coppia godersi il sole della Sicilia, insieme al cagnolino della conduttrice, Lillo. Poche settimane fa, la conduttrice aveva risposto a chi la criticava per le relazioni - giudicate da qualcuno troppe - che aveva avuto nella sua vita, ma Diletta Leotta aveva risposto così:

"Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto: sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nella relazione che desidero. Per trovare l'uomo giusto devi fare esperienza. Anche sbagliando."