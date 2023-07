Demet Ozdemir, flirt con il sensuale Dj: così dimentica Can Yaman e Oguzhan Koc

Gossip TV

Demet Ozdemir in Grecia per approfondire il flirt con Dj Sergio? Il gossip impazza.

Demet Ozdemir ha voltato pagina? La bellissima attrice turca si trova in vacanza in Grecia, ad Atene, dove si rende protagonista di alcune serate mondane, sembra al solo scopo di incontrare il suo nuovo flirt. Non si tratta di Can Yaman, accantonato il matrimonio con Oguzhan Koc, e dunque chi è il fortunato?

Demet Ozdemir ritrova l’amore?

Bella e talentosa, Demet Ozdemir ha visto la sua popolerà esplodere grazie alla soap Daydreamer. Qui, l'attrice interpreta Sanem Ayden, una ragazza romantica e piena di sogni che si invaghisce di Can Divit, capo dell'azienda che l’ha assunta come stagista nonché uomo tenebroso e diffidente. Sul set di Erkenci Kus è nata un’alchimia pazzesca tra Demet e Can Yaman, che ha prestato il volto al sensuale Divit, tanto che i fan della serie tv hanno fatto fatica a distinguere realtà e finzione, sperando di poterli vedere insieme anche nella vita quotidiana. Sembra, stando alle migliaia di segnalazioni dei media turchi, che effettivamente qualcosa tra loro vi sia stato e che Can e Demet non abbiano mai smesso di sentirsi.

Gli anni sono trascorsi, Yaman è volato a Roma e qui risiede in pianta stabile, accumulando un successo dopo l'altro con ruoli sempre più complicati; Demet ha cavalcato l’onda della popolarità e si è anche sposata. Il matrimonio con il cantante Oguzhan Koc, tuttavia, è durato neppure otto mesi portando tutti a credere a quella versione dei fatti che voleva i due impegnati in un matrimonio combinato e di facciata. Ipotesi mai affrontata da Demet che, dopo una nuova stagione lavorativa con i fiocchi - in questi giorni è online su Netflix il suo film Tattiche d’Amore 2 - è volata in Grecia.

Qui, sembra che Ozdemir abbia deciso di acquistare una maxi villa dal valore di un milione di euro per trascorrere le vacanze nella sua meta turistica preferita ma potrebbe esserci anche un altro motivo che l’ha spinta a frequentare Atene. Secondo i beninformati, infatti, Demet sta frequentando da qualche settimana il noto Dj Sergio, affascinante deejay che lavora nei locali più esclusivi della città. I due si sono ritrovati allo stesso evento e, se non bastasse il fatto che si seguono a vicenda su Instagram scambiando anche copiosi likes, questo dovrebbe confermare il flirt nascente. Addio Oguzhan, ormai un caro ricordo, ma accantonata anche l’idea di rimettersi in discussione con Can Yaman, l’estate di Demet è all’insegna della musica… da pista!