Daniele Bossari racconta come la scienza e l'amore lo abbiano salvato dal tumore e la psicoterapia dalla depressione

Gossip TV

In una recente intervista, il conduttore TV Daniele Bossari si racconta selza filtri, spiegando quando la scienza, l'amore della moglie Filippa Lagerback e della sua famiglia lo abbiano salvato da un tumore. E di come un percorso di psicoterapia gli sia stato utilissimo per la depressione.

Non ha trascorso per niente un buon periodo, Daniele Bossari. Ora va meglio, molto meglio, e per questo ringrazia la scienza, la sua famiglia che gli è stata vicino e la moglie Filippa Lagerback che si è dimostrata per lui un insostituibile pilastro.

Bossari iniziò il suo percorso artistico a Radio Capital negli anni 90, per poi passare da DJ a VJ con il neonato canale MTV che lo portò a trasferirsi a Londra. Per un po' fece radio e TV insieme, senza rendersi conto che in Italia stava diventando una star. Se ne accorse un giorno che, rientrato a Milano, decise di verificare di persona ciò che il suo agente gli diceva da tempo. Si ritrovò per strada circondato dai fan che in brevissimo divennero una folla "con tanto di vestiti strappati", dice lui stesso, e fu necessario chiamare la polizia. Il conduttore ha raccontato molto di sé in una recente intervista con il Corriere della Sera.

Daniele Bossari ricorda

Ultimamente Daniele Bossari ha dovuto combattere contro un tumore, un carcinoma che gli si è formato sotto al lingua. "Oggi sai che la scienza ti dà più possibilità di guarigione, ma all’inizio mi sembrava di vivere in un incubo, si disintegrano tutte le certezze. Il primo risultato è la distruzione dell’ego: di colpo non puoi fare niente se non affidarti agli altri", spiega il conduttore nell'intervista con il quotidiano.

Mi sono affidato completamente alla scienza per il corpo ma non ho chiuso la speranza metafisica. Ho pregato anche io, come mia mamma, e mi sono rifugiato nell’amore. Dopo le cure, che sono state belle invasive, ho deciso di raccontare questa esperienza che avevo tenuto riservata con il pensiero che potesse fare bene ad altri, visto che anche io ero alla costante ricerca di altre esperienze simili da leggere.

A proposito del rapporto con la moglie da cinque anni, ma compagna da 22, Filippa Lagerback, con cui ha una figlia di nome Stella nata nel 2003, Bossari pensa che "lei, in generale, sia molto più evoluta di me come essere umano e lo è naturalmente, senza leggere tutti i libri che leggo io: lei ha innato il rispetto per gli altri, l’amore, la dolcezza, la responsabilità, il senso civico, il legame con la natura. In tutti questi anni mi è sempre stata vicina e per sempre intendo dire sempre, anche nei miei momenti di depressione e dolore: lei c’era". Ed è grazie a un percorso di psicoterapia che è riuscito ad acquisire consapevolezza dei suoi stati depressivi.

Penso sia giusto parlarne, che ci sia una certa urgenza di cercare una condizione di felicità: per ottenerla bisogna parire da noi stessi, provare a meditare anche se si pensa di non avere tempo. Nessuno si apre ai mondi interiori: appena c’è un momento di pausa si prende in mano il cellulare e non ci si ferma mai ad ascoltare i propri pensieri. Ma farlo apre già una porta.



Secondo me rimane sempre, anche se l’ho curata. Adesso ne riconosco i segni: è come se fosse un ciclo, un respiro. Quando capisco che ricominciano ad affacciarsi gli spettri, so però come affrontarli: ci sono arrivato dopo anni di terapia e ricerca introspettiva. Ma la depressione è come una fiammellina: resta sempre lì.