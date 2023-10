Damiano David su Giorgia Soleri: ''È stata fondamentale'', poi spiazza con un’affermazione inaspettata

Gossip TV

Damiano David torna a parlare della rottura con Giorgia Soleri e stupisce con le sue parole sull’ex compagna.

Intervenuto nella trasmissione Passa al BSTM, Damiano David è tornato a parlare della sua vita priva, in particolare della fine della lunga e intensa relazione con Giorgia Soleri, e del video che lo ha incastrato mentre bacia un’altra ragazza. Ecco come ha commentato il leader dei Maneskin.

Damiano David commenta così la rottura con Giorgia Soleri

Dopo cinque anni d’amore, una relazione intensa che li ha legati nel profondo, una serie di gatti adottati e una casa condivisa tra un impegno lavorativo e l’altro, Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. Il leader dei Maneskin è stato sorpreso mentre era intento a baciare un’altra ragazza, e ha dovuto correre ai ripari pubblicando un comunicato sulla rottura con Giorgia. Lei non l’ha presa benissimo, sentendosi ingiustamente messa sotto la lente d’ingrandimento per il suo rapporto con il cantante, prima di potersi difendere dai prevedibili attacchi degli haters. Giorgia è tornata a pungere sul rapporto con Damiano, ma ora anche lui ha voluto commentare in maniera più approfondita la vicenda, ammettendo di essersi sentito violato con la pubblicazione di quel video.

“Mi chiedo se sia giusto che una persona, per il fatto che sia andata in tv, non debba sentirsi libero nel comportarsi come crede in pubblico, perché qualcuno potenzialmente può tirare fuori il telefono e rovinargli la vita. Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentre bacio una ragazza, poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spalle mie. Per me è follia, una mancanza totale di umanità […] Tra l’altro so chi ha pubblicato quel video, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio. Puoi farmi un video ma non lo puoi pubblicare”.

Mentre Soleri non ha nascosto di essere stata molto male per la fine della relazione con Damiano, nonostante vi fossero tra loro problemi già da qualche tempo, il cantante dei Maneskin sembra già aver voltato pagina e si mormora che sia impegnato proprio con la bella ragazza baciata in discoteca. Ma non dimentica, ovviamente, tutto quello che c’è stato con l’attivista.

“La relazione è stata una parte molto importante della mia crescita perché mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente e l’idea che il pubblico aveva di me cambiava costantemente, avere una persona che fosse un perno su cui muovermi è stata fondamentale. […]Una persona intelligente, che mi ha insegnato tante cose. Sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato single: probabilmente, come dico sempre, sarei morto”, ha confidato Damiano.