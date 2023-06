Temptation Island, iniziate le riprese della nuova stagione!

Gossip TV

Manca sempre meno a Temptation Island e sono ufficialmente iniziate le riprese della nuova stagione! Ecco quello che sappiamo.

Manca sempre meno alla nuova edizione di uno dei reality più seguiti della stagione estiva su Canale5: ripartirà a breve, infatti, Temptation Island, programma di Maria De Filippi condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, partite le registrazioni della nuova stagione!

Dopo un anno di pausa, dato che nel 2022 il reality non è andato in onda, tornerà Temptation Islan: alla conduzione tornerà come sempre Filippo Bisciglia e il pubblico conoscerà le nuove coppie che metteranno alla prova il loro amore con tentatori e tentatrici molto presto. Infatti, il 26 giugno andrà in onda la nuova stagione. Una data che sembra essere confermata da una notizia di queste ore.

Infatti, è stato annunciato l'inizio delle registrazioni della nuova stagione, che si svolgono come sempre in Sardegna, e che quindi confermano il ritorno del programma tra poche settimane. Al momento, non è stato reso noto il cast di coppie che si metteranno alla prova nel programma, ma come già anticipato dall'autrice Raffaella Mennoia, non ci saranno coppie vip, mentre sarà possibile vedere tra i tentatori e le tentatrici qualche volto noto di altri reality della rete Mediaset.

